  2. Rob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'
Rob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'

Rob Freitas, influenciadora e ex-participante do BBB 17, muda seu visual e adora o resultado: 'Eu tô me sentindo poderosa'

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 18h59

Rob Freitas
Rob Freitas - Foto: Divulgação

Nesta semana, a atriz, influenciadora e ex-BBBRob Freitas foi a um salão de beleza em São Paulo e decidiu mudar seu visual. A artista mudou a cor de seu cabelo e afirmou ter estranhado a mudança no início.

A participante do Big Brother Brasil 17, optou por pintar o cabelo de um tom de marrom cobre. “Queria algo que combinasse com a minha paleta de cores, a minha coloração pessoal, e também queria algo possível de usar no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar maquiada, mas também sou uma pessoa que gosta muito de sair sem maquiagem, então queria algo que ficasse natural e que realmente fizesse parte da minha vida, não algo para só quando eu tivesse montada”, explicou Rob Freitas sobre a escolha de tons.

Ela afirmou ter adorado o novo visual, mas que se assustou no primeiro momento e achou “muitodiferente”, mas bastou uma mudança de roupas que a artista já declarou: “Eu tô me sentindo poderosa”.

A influenciadora afirmou que se considerava uma “camaleoa” por já ter variado seu cabelo várias vezes. “Agora já posso falar que passei por todas as fases que um cabelo pode ter. Já tive tranças, dread, já usei o cabelo natural, coloquei aplique, coloquei trança com cabelo humano, fiquei careca e eu pintei o cabelo. Não tem mais o que fazer, já fiz absolutamente tudo”, comentou Rob Freitas.

Ela ainda disse que tem muito costume de utilizar óleo capilar, principalmente para finalizar o cabelo. O sérum capilar também entrou na rotina da atriz, que afirmou usá-lo para hidratação. “Adoro todos os tipos de óleo capilar, então gosto de passar para finalizar o cabelo, às vezes gosto de passar para hidratar. Também gosto de usar sérum”, contou a ex-BBB.

Resultado do novo visual de Rob Freitas - Foto: Divulgação
Resultado do novo visual de Rob Freitas - Foto: Divulgação

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

visualcabeloex-BBBrob freitas

