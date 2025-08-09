Ex-BBB Matteus Amaral mostra como ficou seu nariz após plástica

Após passar por cirurgias para corrigir problemas e estética no nariz, Matteus Amaral mostra antes e depois; veja como ele ficou
O ex-BBB Matteus Amaral passou por uma cirurgia nos últimos dias para corrigir problemas de saúde em seu nariz, como o septo e os cornetos, e também aproveitou para fazer um procedimento estético. Nesta sexta-feira, 08, o gaúcho compartilhou alguns cliques exibindo o pós-operatório e até como está.
Em seus stories, ele mostrou como ficou no primeiro dia. "Eu saí com esse taping, que foi muito importante na minha recuperação. Ele auxilia muito no controle do inchaço. Detalhe: eu fui para casa no mesmo dia que fiz a cirurgia", contou.
"A gente sai meio zonzo, por conta da anestesia, mas de boa", comentou sobre a sua experiência após ter passado pelo centro cirúrgico.
Depois de publicar as fotos usando o taping, Matteus Amaral revelou como está seu nariz. Ainda um pouco inchado, o ex-BBB já mostrou que deu uma diferença. Inclusive, ele colocou uma montagem de antes e depois para fazer a comparação.
Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial. Ele explica essa associação de cirurgias.
"A rinoplastia pode ter um papel funcional importante quando é associada à correção de alterações internas, como desvio de septo e hipertrofia dos cornetos. Essas estruturas, quando aumentadas ou mal posicionadas, dificultam a passagem do ar. Durante a cirurgia, é possível melhorar o fluxo nasal, garantindo uma respiração melhor", declara.
Matteus Amaral ainda desabafou que o pós-operatório nas primeiras 72 horas não foram fáceis: "Fiquei com o rosto inchado, os olhos quase fechados, não conseguia nem mexer no celular direito". O otorrinolaringologista tranquiliza essa ser uma reação esperada e apenas algumas alterações no contorno do nariz podem levar mais tempo para desaparecer.
"O inchaço é esperado e faz parte do processo natural de cicatrização. Ele é mais intenso nas primeiras semanas, mas melhora significativamente após 30 dias. No entanto, pequenas alterações no contorno do nariz podem levar de 6 meses a 1 ano para desaparecer completamente, dependendo do tipo de pele e do procedimento realizado", esclarece.
