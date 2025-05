Ex-BBB Gustavo surpreende ao mostrar resultado da harmonização facial; veja

O ex-brother e advogado Gustavo Marsengo celebra seis meses do transplante capilar e os 12 dias de sua primeira harmonização facial; veja!

Nesta quarta-feira, 28, o ex-BBB Gustavo Marsengo, de 34 anos, surpreendeu os seguidores ao reunir uma série de fotos para comparar as mudanças feitas em seu visual nos últimos meses . Entre elas, o advogado passou por um transplante capilar há seis meses e há 12 dias, a primeira cirurgia de harmonização facial.

Inclusive, ele inaugurou o carrossel de imagens com uma selfie sua mostrando a aparência após a intervenção: "Me senti um pouco estranho, com o rosto muito inchado. Com o passar dos dias, esse inchaço foi saindo e eu fui me acostumando e amando o resultado. [...] O que importa é que eu vou chegar nos meus 35 anos com menos rugas. E aviso aos haters: a transformação ainda não acabou!", escreveu.

Sobre os "novos fios", ele ressaltou: "Acreditem, esse ainda não é o resultado final, que só vem após um ano! Ainda tem muitos fiozinhos para crescer!", escreveu.

Confira, abaixo, os registros e comparações feitas por Gustavo em sua aparência:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Beats (@gustavo_marsengo)

Recentemente, ele havia se pronunciado em seu perfil no Instagram dizendo que muitas pessoas comentaram sobre a sua nova aparência: "Muita gente falando que estou "diferente". Ainda bem!", escreveu.

