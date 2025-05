Antes e depois de Davi Brito: ex-BBB exibe resultado de Lipo HD

Campeão do BBB 24, Davi Brito mostrou os 'gominhos' em seu abdômen após cirurgia estética no corpo; veja antes e depois

Davi Brito tem focado cada vez mais em sua recuperação após realizar uma cirurgia estética no corpo. Recentemente, o campeão do BBB 24, da TV Globo, passou por uma Lipo Ultra HD para deixar a barriga com gominhos definidos.

Na tarde da última quinta-feira, 22, Davi usou as redes sociais para compartilhar com o público o resultado da transformação. Em seu perfil oficial, o jovem resgatou uma foto antiga e impressionou ao mostrar o antes e depois do procedimento estético, feito há pouco menos de um mês.

O ex-BBB ainda explicou que os 'gominhos' no abdômen foram ficando mais evidentes a cada sessão de massagem modeladora realizada por uma profissional da área. "Ó pra isso, que evolução", escreveu ele ao exibir imagens de seu físico pós-cirurgia.

Além da cirurgia estética para mudar o corpo, Davi Brito também decidiu realizar botox no rosto. "Estava morrendo de medo de fazer o botox, real mesmo. Mas depois eu vi que são umas ‘agulhadinhas’, e não dói nada, é bem tranquilo. Não pode abaixar a cabeça por 24 horas e evitar malhar por hoje. É tranquilo", explicou o jovem.

Davi Brito mostra antes e depois de Lipo HD - Reprodução/Instagram

As polêmicas recentes de Davi Brito

Nos últimos dias, o nome de Davi Brito ficou novamente entre os assuntos mais comentados após o campeão do BBB 24, da TV Globo, alegar que estava sendo ameaçado por Adriana Paula, sua ex-namorada. De acordo com o portal Leo Dias, o jovem chegou a fazer um boletim de ocorrência contra a mulher.

Na ocasião, Davi explicou que Adriana teria dito que iria expor situações de sua intimidade. Agora, a cirurgiã-dentista rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito do assunto. Ao portal Leo Dias, a advogada dela informou que já tomou medidas cabíveis contra as acusações; confira mais detalhes!

