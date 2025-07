Ex-BBB Davi Brito choca ao mostrar seus dentes sem a lente de contato

Ex-BBB Davi Brito tira as lentes de contato dos dentes para manutenção e impressiona com a cor dos seus dentes naturais

O ex-BBB Davi Brito surpreendeu ao comparar a diferença na cor dos seus dentes naturais e com a lente de contato. Ele tirou algumas facetas para manutenção no dentista e apareceu com os dentes naturais à mostra.

Na imagem, o rapaz revelou que seus dentes estão amarelados e são menores do que quando estão com as lentes de resina. Ele revelou que fez a manutenção porque não se acostumou com o tamanho das lentes que tinha colocado.

“Estava muito grande. Agora vai ficar num tamanho certinho, bonitinho. Até a espessura do rosto vai mudar”, disse ele.

Davi Brito desabafa sobre vício

Recentemente, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar com o público um assunto envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, abordou seu vício em bebidas alcoólicas e revelou que está há um mês sem consumi-las.

"Hoje faz um mês que eu dei o passo mais importante da minha vida, eu parei de beber. Vocês que me conhecem, me acompanham, sabem o quanto isso era um vício pra mim e me fazia mal. Eu decidi mudar e focar nos meus objetivos", declarou o baiano.

Ao longo de seu desabafo sobre o assunto, Davi ainda aproveitou para deixar uma mensagem de encorajamento aos seguidores que o acompanham: "Você também consegue. Se eu consegui me libertar do vício da cerveja e hoje eu estou focado em mim, você também consegue, porque nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém", finalizou o ex-BBB.

