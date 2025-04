Ex-BBB Aline impressiona ao exibir novo visual: 'Combina com tudo'

Mudanças! Ex-participante do BBB 25, Aline decidiu renovar o visual e recebeu chuva de elogios dos fãs; veja a transformação

Novo visual! Aline Patriarca, ex-participante do BBB 25, surpreendeu o público na manhã desta quarta-feira, 30, ao revelar a mais nova mudança em suas madeixas. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a baiana mostrou o resultado belíssimo dos fios.

Aline, que até então estava com os cabelos longos escuros e de tranças até a metade dos fios, deixou as pontas soltas e onduladas e escolheu iluminá-las com um tom mais claro, dando destaque ao novo visual.

"Bê, eu mudei de novo!! É tão bom poder compartilhar com vocês cada nova fase e saber que vocês continuam torcendo por mim. Somos livres, e nada melhor do que reforçar dia após dia que o céu é o limite para aquilo que desejemos com o coração. Seja a sua melhor versão, e em todas elas seja você mesmo", declarou ela na legenda.

Encantados com a transformação de Aline Patriarca, diversos fãs e amigos deixaram mensagens carinhosas nos comentários e fizeram questão de elogiar a mudança da ex-BBB. "Não precisa de muito… Maravilhosa!", escreveu Camilla, ex-colega de confinamento da baiana.

"A mudança de cabelo caiu perfeitamente bem em você. Está ainda mais linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa, combina com tudo", ressaltou outra. "Sempre linda!", falou uma terceira. "Você é um espetáculo, sempre!", comentou mais uma.

Vale lembrar que esta é a terceira vez que Aline renova o visual desde que deixou o BBB 25. A baiana foi eliminada do reality show da TV Globo em março, no décimo paredão do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Patriarca 🌪️ (@alinepatriarca_)

Qual a porcentagem do paredão que eliminou Aline?

Aline Patriarca deixou o BBB 25 com 51,73% dos votos do público. A ex-sister, emparedada por Renata, campeã do reality, enfrentou a décima berlinda da edição contra Diego Hypolito e Maike.

Antes da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt informou que o paredão de Aline teve mais de 209 milhões de votos do público. "Eu vivi intensamente. Não tenho do que me desculpar porque sou assim. Estou muito feliz, muito orgulhosa", declarou a baiana ao sair da casa mais vigiada do país.

