Esposa de Roberto Justus choca com cliques de biquíni na pedra; veja

Com fotógrafo pessoal a bordo de seu barco luxuoso, esposa de Roberto Justus choca ao exibir físico escultural em ensaio nas pedras

A esposa de Roberto Justus,Ana Paula Siebert, impressionou com novas fotos de seu Carnaval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em sua rede social, a loira postou os registros feitos na pedra da ilha e chamou a atenção de seus seguidores nesta quarta-feira, 05.

Cheia de estilo e elegância, a influenciadora digital apareceu com um biquíni estampado e chapéu na cabeça. Fazendo poses, a mãe e Vicky Justus ostentou seu físico escultural e deu um show de beleza com atitude.

"Entre o céu e o mar, nosso paraíso particular", escreveu a esposa do empresário. É bom lembrar que eles passaram Carnaval em um grande barco luxuoso, de vários andares e com acomodações de alto padrão.

Para os dias na embarcação, Ana Paula Siebert não apenas separou looks para ela e a filha como também levou diversas caixas cheias de louças. Para cada refeição, a influencer montou mesas personalizadas e com tema de mar.

Veja as fotos da esposa de Roberto Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

Leia também:Ana Paula Siebert abre o jogo sobre renovar votos com Roberto Justus: 'Sonho'