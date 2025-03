Eliezer reage ao flagrar Viih Tube de biquíni e faz elogio ousado

O ex-BBB Eliezer mostrou que é um maridão ao elogiar sua esposa, Viih Tube, em flagra discreto dela na piscina. Veja o que ele falou

O ex-BBB Eliezer surpreendeu seus seguidores na tarde deste sábado, 1º, ao mostrar sua esposa, a influencer Viih Tube, de biquíni nas redes sociais. Ele flagrou a amada com um modelito fio-dental enquanto brincava com a filha na piscina e elogiou a beleza dela.

No post, o rapaz destacou a força de vontade da esposa em recuperar o corpo depois de duas gestações. Viih está em processo de emagrecimento e focada em sua dieta balanceada e nos exercícios físicos diariamente. Com isso, os resultados já estão aparecendo.

Ao ver a esposa mais magra, ele a elogiou: “ Olha como a Viih já emagreceu. Tá gostosa ”.

Os dois são pais de Lua, de 1 ano, e Ravi, de 3 meses.

Viih Tube revela que filho caçula realizou procedimento cirúrgico simples

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais no último domingo, 16, para contar aos seguidores que Ravi, de 3 meses, seu filho caçula com Eliezer, realizou uma frenotomia. O procedimento cirúrgico simples trata-se de um corte parcial no freio lingual para que o bebê fique com a 'língua solta'.

Viih ainda revelou que a primogênita, Lua Di Felice, de quase 2 anos de vida, também realizou o procedimento quando era mais nova. De acordo com a famosa, a cirurgia auxiliou a pequena na fala e na amamentação; confira detalhes!

