Dira Paes impressiona ao exibir corpo escultural em meio à natureza: 'Linda'

A atriz Dira Paes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos encantadoras na natureza; confira!

Dira Paes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 2, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial, a atriz surgiu exibindo seu corpo escultural ao posar de biquíni em meio à natureza. Além disso, ela também postou uma bela imagem do mar e por do sol. "Hora dourada de dias dourados", escreveu a artista na legenda da publicação.

Rapidamente o post recebeu diversos elogios. "A mulher da Amazônia é linda demais", afirmou a cantora Gaby Amarantos. "Maravilhosa e dourada", disse a cantora Fafá de Belém. "Muito linda", escreveu uma seguidora. "Sempre nos surpreendendo com as melhores fotos de por do sol e você!!! Linda e maravilhosa", falou uma fã.

Vale lembrar que Dira Paes está na série Pablo e Luisão, nova série do Globoplay, que estreou no dia 22 de maio. Na produção, a atriz interpreta Conceição, mãe de Paulo Vieira.

Confira:

Dira Paes celebra os 17 anos do primogênito

Em abril, Dira Paes abriu um álbum de fotos nas redes sociais para celebrar o aniversário do filho, Inácio. Completando 17 anos de vida, o primogênito da atriz atualmente está morando fora do país. "17 anos desse rapaz incrível, lindo, sensível e inteligente. Que privilégio ser sua mãe, Inácio, o nome que se fala sorrindo", iniciou Dira na publicação.

"Como eu me sinto realizada de ver você crescendo, conectado com a realidade, sem jamais deixar de sonhar. Quanto orgulho eu tenho em te ver explorando a vida e o mundo dessa maneira tão sagaz. Parabéns filhão. Dia 23 de Abril, dia de São Jorge Guerreiro, nasce Inácio prematuro e muito guerreiro também, foi neste dia em que conhecemos o amor mais verdadeiro de todos", finalizou. Veja a publicação!

