Deborah Secco rouba a cena na praia com biquíni branco; veja as fotos

Em dia de sol no Rio de Janeiro, Deborah Secco rouba a cena ao surgir usando biquíni branco e ao lado da filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco foi flagrada com a filha, Maria Flor, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo, 23. Aproveitando o dia ensolarado, a famosa foi com a herdeira para o local para se refrescar.

Durante a aparição em público, a artista foi fotografada no mar e caminhando pela areia. Para a ocasião, ela apostou em um dos biquínis de sua marca. Como de costume, a musa elegeu um modelo fininho e de cor branca.

Enquanto estava na água, Deborah Secco teve seus momentos divertidos com Maria Flor registrados. Sorridentes, elas apareceram brincando no mar.

É bom lembrar que, nos últimos meses, a famosa celebrou a chegada de seus 45 anos com duas festas. A primeira, ela fez no Rio de Janeiro em um restaurante e a segunda, a famosa comemorou em São Paulo com um bolo gigante ao lado de famosas como Ticiane Pinheiro e a irmã de Sabrina Sato.

Veja as fotos de Deborah Secco com a filha na praia:

Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Deborah Secco mostra fotos do festão de sua filha com Hugo Moura

A atriz Deborah Secco comemorou os nove anos de sua filha e de Hugo Moura, Maria Flor, com um festão especial. No final do último ano, a famosa postou fotos do evento e encantou ao exibir os detalhes originais da comemoração.

Para seu aniversário, a herdeira da artista escolheu um tema autêntico o de "espaço com E.T". A decoração foi toda feita conforme o tema e Maria Flor usou dois looks combinando com as cores dos enfeites. Deborah Secco também apostou em um vestido verde para ornar com a filha e a festa. Veja as fotos da festa aqui!

