Deborah Secco exibe barriga chapada ao renovar o bronzeado: 'Perfeita'

De férias na Espanha, a atriz Deborah Secco ostentou sua barriga chapada ao surgir renovando o bronzeado à beira de uma piscina

Deborah Secco está curtindo as férias em Barcelona, na Espanha, e chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique renovando o bronzeado.

No registro postado no feed, a atriz aparece ostentando sua barriga chapada ao surgir aproveitando o dia ensolarado à beira de uma piscina. Para o momento de lazer, ela apostou em um biquíni marrom. Ao fundo é possível ver o mar.

"Em paz", escreveu Deborah na legenda da publicação, recebendo uma chuva de elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Belíssima", comentou outra. "Quero a receita pra ficar com está barriga, mulher de Deus", falou uma fã.

Recentemente, a atriz exibiu sua cintura fininha após realizar um treino intenso. "Descabelada e acabada, mas cheguei no Rio e 'teve'", disse ela ao surgir em frente ao espelho usando um top branco e um shorts preto.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco rebate julgamentos e reforça liberdade feminina

Apoiadora da liberdade, prazer e cuidados femininos, Deborah Secco usou seu desejo de impactar a vida das mulheres para criar uma linha de cuidados íntimos. A atriz, que brilhou nas passarelas do SPFW, não dá ouvidos aos julgamentos e segue pregando o que acredita: "quero que as mulheres se sintam livres para se cuidar, conhecer e aproveitar sem culpa".

Conhecida por sua sinceridade ao falar sobre o prazer, a artista comenta que enfrenta desafios com sua forma de encarar os temas de forma leve. "Sempre tem julgamento, mas isso nunca me impediu de falar sobre o que acredito. Pelo contrário, só reforça a importância do assunto", explica Deborah Secco, em entrevista à CARAS Brasil.

Foi com a vontade de incentivar e contribuir para mulheres se sentirem livres que nasceu seu trabalho em parceria com a marca INTT. Lançada no final de abril, a linha deve ganhar mais um produto em maio, como adianta a artista, e também aflorou ainda mais seu lado empreendedor —já conhecido da sua linha de biquínis. Saiba mais!

Leia também:Deborah Secco chama atenção ao surgir com look cavado: 'Maravilhosa'