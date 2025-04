Deborah Secco choca com look com decote duplo para festa da Globo

Para festa de 60 anos da Globo, Deborah Secco choca ao eleger vestido com decote frontal e nas costas; atriz chamou a atenção com peça ousada

A atriz Deborah Secco impressionou com o look que escolheu para a festa de 60 anos da Globo. Nesta terça-feira, 29, a famosa postou fotos em sua rede social exibindo detalhes de sua produção e chocou com um vestido com decote duplo.

Dona de um corpo escultural, a artista ousou e colocou suas curvas torneadas à mostra no modelo com abertura frontal e nas costas. Cobrindo somente o necessário, ela deu um show de beleza e chamou muita atenção com o vestido azul escuro aveludado.

"Look lindo para comemorar os 60 anos da Globo", disse ela na legenda ao exibir os detalhes do look com joias e bastante pele à mostra. Nos comentários da publicação, os internautas a encheram de elogios. "Nossa", exclamou Angélica. "Muito musa", falou Sabrina Sato.

É bom lembrar que Deborah Secco revelou recentemente que pretende mudar sua aparência drasticamente para viver uma caminhoneira nos cinemas. A famosa surpreendeu ao contar que pretende retirar as próteses de silicone.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Médico explica cirurgia invasiva que Deborah Secco fará

A atriz Deborah Secco revelou recentemente que pretende retirar as próteses de silicone para viver uma personagem em um filme. Após anos com o volume, desde que tinha 22 anos, quando colocou pela primeira vez o implante, a famosa mudará drasticamente sua aparência.

Em entrevista para a CARAS Digital, o cirurgião plástico Dr. Tarik Nassif explicou melhor como é realizado o explante mamário , procedimento que está cada vez mais procurado nos consultórios por pacientes que desejam ter uma aparência mais natural ou que tiveram algum problema com o silicone.

"A cirurgia de explante mamário é uma cirurgia que vem crescendo cada vez mais nos consultórios, justamente, por uma mudança de hábito de vida das pacientes, as pacientes querem cada vez mais mamas menores, mais naturais e têm evitado próteses muito grandes, que trazem um desconforto", comentou sobre a mudança que Deborah Secco pretende fazer. Saiba todos os detalhes aqui!