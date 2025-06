Débora Nascimento impressiona ao exibir corpo sarado durante viagem: 'Perfeição'

A atriz Débora Nascimento chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao renovar o bronzeado em uma praia paradisíaca

Débora Nascimento agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao compartilhar alguns cliques esbanjando toda sua beleza natural durante uma viagem.

A atriz está no Ceará e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia. Nos cliques, ela aparece fazendo pose em um cenário paradisíaco e ostentou seu corpo sarado ao surgir com um biquíni verde. Além disso, Débora postou um vídeo dando um mergulho no mar.

Rapidamente o post recebeu diversas curtidas e elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "O corpo da gata", observou outra. "A beleza é você, menina", afirmou uma fã. "Muito musa", comentou mais uma. "Perfeição", falou uma admiradora.

Vale lembrar que Débora está solteira desde o fim de seu relacionamento com o ator Allan Souza. Em entrevista ao Gshow, a atriz falou sobre sua fase solteira. "Estou ótima, maravilhosa, cheia de colágeno, cremosinha", brincou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Débora Nascimento revela desafios em novo projeto

Em um ano repleto de trabalhos, Débora Nascimento encara mais um desafio para as telonas do cinema. No elenco de A Arte do Roubo, a atriz busca o equilíbrio entre ação e emoção para dar vida à enigmática Alice, personagem da trama que teve início em suas gravações.

Ao lado de Reynaldo Gianecchini e Carla Diaz, Débora Nascimento contará a história de duas artistas circenses que acabam envolvidas em um plano para roubar colecionadores de arte. A trama, que teve o início das gravações em Curitiba, tem a estreia prevista para 2026.

"Alice é intensa, enigmática e movida por sobrevivência. O desafio foi encontrar o equilíbrio entre a leveza da artista circense e a força de quem encara situações-limite", conta a atriz, em entrevista à CARAS Brasil. "A fisicalidade da ação e a carga emocional da história tornam a experiência bem desafiadora e instigante", acrescentou. Saiba mais!

Leia também:Débora Nascimento ganha elogios ao exibir beleza natural: 'Maravilha da natureza'