Débora Nascimento ganha elogios ao exibir beleza natural: 'Maravilha da natureza'

A atriz Débora Nascimento compartilhou fotos que estavam perdidas na galeria do seu celular e recebeu diversos elogios dos fãs

Débora Nascimento movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao compartilhar duas fotos exibindo toda sua beleza natural.

A atriz aproveitou o dia de TBT para publicar algumas imagens que estavam perdidas em seu celular. Nos cliques, ela ostenta seu corpo sarado ao surgir fazendo pose de biquíni. "Tava perdida aqui, ainda bem que achei", escreveu a famosa na legenda.

Os amigos e seguidores rasgaram elogios nos comentários. "Gata", disse a atriz Carla Diaz. "Ainda bem que achou", afirmou a atriz Jeniffer Nascimento. "Sempre bom a gente admirar essa maravilha da natureza!", escreveu a atriz Juliana Alves. "Perfeição de Deus e você", disparou uma seguidora. "Perfeita demais", falou uma fã.

Vale lembrar que Débora Nascimento está solteira após o término de seu relacionamento com o ator Allan Souza Lima. Os rumores de separação surgiram após ela deixar de segui-lo nas redes sociais e apagar o vídeo do anúncio do namoro. A jornalista Mariana Morais, do 'Correio Braziliense', divulgou o término da relação, além disso, uma fonte próxima à artista também confirmou a separação ao jornal 'O Globo'.

Débora Nascimento mostra registros raros da filha

Apesar de ter mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais, Débora Nascimento é bem discreta em relação à sua vida pessoal, principalmente quando diz respeito à exposição da filha. Porém, a atriz compartilhou algumas fotos raras de Bella, fruto do seu relacionamento com José Loreto, para celebrar a chegada dos sete anos da menina.

A famosa mostrou a pequena a visitando no trabalho e também se encantou ao levar Bella em um parque de capivaras. "Aniversariante no set. Sete anos da minha maior companheirinha. Mamãe ama. Que a vida siga a levando por caminhos bonitos, cheios de natureza, liberdade e amor", escreveu Débora na legenda da publicação. Veja a publicação!

