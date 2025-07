Debora Bloch relembra fotos ousadas com pães no decote: 'Maravilhosa'

Aproveitando o clima de tbt na rede social, Debora Bloch relembra cliques cheios de atitude, nos quais apareceu com baguetes no decote e com 27 anos

A atriz Debora Bloch aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 31, para recordar um ensaio que fez há alguns anos. Os registros foram feitos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, quando ela tinha 27 anos.

Usando um vestido preto, a intérprete de Odete Roitman do remake de Vale Tudo, novela das nove da Globo, surgiu deslumbrante e esbanjou toda sua beleza com um toque de sensualidade ao surgir com pães no decote.

"Paris? Não. Lagoa Rodrigo de Freitas, 1990. Eu num vestido smoking preto do maravilhoso Conrado Segreto e uma baguete. Alta costura e carboidrato fingindo amizade", contou ela sobre o cliques tirados pelo fotógrafo Flávio Colker.

Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de admirá-la. "Sempre maravilhosa", falou Sandra Annenberg. "Muito Roitman", brincou a atriz Bella Campos, que vive a vilã Maria de Fátima.

Ainda recentemente, Debora Bloch recordou outros cliques do passado. Na ocasião, a atriz impressionou ao surgir magérrima com a barriga de fora.

Debora Bloch relembra ensaio - Foto: Reprodução/Instagram/Flávio Colker

Debora Bloch e Olivier Anquier foram casados por 15 anos; relembre

O casamento de Debora Bloch e de Olivier Anquier durou 15 anos. A atriz e o chef francês ficaram juntos por 13 anos até oficializarem a união dois anos antes de anunciarem a separação em 2006. Do relacionamento, eles tiveram dois filhos, Julia Anquier e Hugo Anquier.

Quando resolveram não ficar mais juntos, os famosos pediram respeito da imprensa, mas deixaram claro que a separação foi tranquila. Na época, segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o ex-casal decidiu pôr um fim na união de forma amigável.

Equanto, Debora permaneceria morando no Rio de Janeiro, Anquier passaria a maior parte do tempo em São Paulo - onde gravava um quadro no programa Domingo Espetacular, da Rede Record.

Sobre a decisão de oficializar o casamento apenas depois de 13 anos de união, Olivier disse. "No início do nosso relacionamento, a assinatura de um papel não era o mais importante, mas achamos que agora chegou a hora. E também é muito significante por causa dos nossos filhos. A fórmula da nossa união é tolerância, respeito, cumplicidade e prazer de estar junto", declarou o chef, na época.

Em outra entrevista, Debora falou. "Demorei a sentir vontade de ter filho. No entanto, hoje, a minha família está em primeiro plano. É minha prioridade" , disse a atriz à CARAS um pouco antes do casamento, em março de 2004.

Atualmente o chef francês é casado com Adriana Alves, com quem está desde 2010 e tem uma filha, Olívia Anquier. A primogênita dele com Debora Bloch acabou se casar com a cantora, Maria Beraldo. Já a intérprete de Odete Roitman é casada com o produtor português João Nuno desde 2019.

