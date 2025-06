De shortinhos e top, Graciele Lacerda surpreende com físico após gestação

Para mais um show de Zezé, Graciele Lacerda surpreende com look revelador; influenciadora mostrou seu físico após seis meses da chegada da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu ao mostrar como está seu corpo após seis meses do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo. Nesta quinta-feira, 26, a influenciadora digital postou fotos do look que usou para acompanhar mais um show do amado e chamou a atenção.

Para a apresentação do sertanejo em Serra Talhada (PE), a empresária do ramo da saúde apostou em um conjuntinho cinza, composto por top, shortinhos e terninho. De barriga e pernas de fora, a musa fitness mostrou que já recuperou bastante o seu físico de antes da gravidez.

"De ontem para o show de Serra Talhada-PE", disse ela ao exibir seu look. Nos comentários, os internautas admiraram a eleita do cantor. "Uau que linda, uma mãe maravilhosa, uma mulher incrível, um corpo escultural", elogiaram. "Ficou muito mais linda depois da mternidade", falaram.

Seguindo uma dieta saudável e fazendo exercícios físicos, Graciele Lacerda vem provando como é possível emagrecer de forma natural após a gravidez. Depois de cinco meses do nascimento de Clara Lacerda Camargo, a empresária surgiu com quase 20 kg a menos . No último mês, ela mostrou como ficou seu corpo após perder 8 kg em algumas semanas.

Graciele Lacerda já tinha perdido cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento . Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.