De nariz a bochechas: tudo que Anitta já falou sobre cirurgias plásticas

A cantora Anitta fala abertamente sobre autoestima, liberdade e os procedimentos e cirurgias plásticas que realizou ao longo da vida

A cantora Anitta nunca fez questão de esconder que passou por diversos procedimentos estéticos ao longo de sua carreira. Pelo contrário: a cantora sempre adotou um discurso direto e honesto sobre as mudanças que escolheu fazer, ressaltando que beleza é uma construção pessoal — e que cada um deve ser livre para moldar a própria imagem como quiser.

“Me aceito, mas gosto de mudar”

Em entrevista à revista Allure, Anitta comparou os procedimentos estéticos com simples mudanças visuais: “Fazer uma cirurgia plástica é como mudar meu cabelo”.

Na mesma linha, em conversa com a Vogue Brasil, a artista reforçou que prefere ser transparente: “Ou meus fãs descobrem que fiz plásticas, ou vão pensar que sou uma mentirosa. E eu odeio mentirosos”.

Os primeiros procedimentos

A primeira cirurgia aconteceu por volta dos 20 anos. Segundo Anitta contou ao Metrópoles, ela simplesmente deixou a decisão nas mãos da médica: “Não gostava da minha cara. Disse: ‘faz o que quiser’. Acordei e estava uma beleza”.

Desde então, a artista já fez rinoplastia, preenchimentos, harmonização facial e outros ajustes no rosto e corpo.

No documentário da Netflix, sinceridade como marca registrada

No título Larissa: O Outro Lado de Anitta, disponível na Netflix, ela voltou a reforçar seu posicionamento: “Quero ser honesta. Não faço nada escondido. Meu corpo é meu.”

Beleza com propósito

Em 2024, Anitta se tornou sócia de uma rede de clínicas de estética. Em entrevista à GQ Brasil, afirmou: “Devemos ser protagonistas das escolhas sobre o nosso corpo”.

Em 2025, nova fase, novo visual

No fim de junho, Anitta apareceu com harmonização facial atualizada: preenchimento labial, queixo afinado e redução de bochechas. Nas redes sociais, ela comentou: “Mais uma transformação com a minha cara”. A assessoria da cantora confirmou ao 'Metrópoles' que ela realizou preenchimento labial e harmonização facial para afinação do queixo e das bochechas.

Confira a lista com alguns procedimentos estéticos que Anitta já fez:

redução dos seios;

lipospiração;

rinoplastia;

preenchimento dos lábios;

remodelagem do queixo;

implante de silicone;

Plasma Rico em Plaquetas (técnica terapêutica que utiliza o próprio sangue do paciente para promover a cicatrização e regeneração de tecidos);

ninfoplastia (para reduzir os pequenos lábios vaginais).

Eu vou rebolar na sua frente 😏 pic.twitter.com/Xyd5D4Z4jx — Anitta (@Anitta) June 29, 2025

Leia também: Infectologista faz alerta após problema de saúde de Anitta: "Graves e fatais"