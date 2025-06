De maiô elegante, Regina Volpato esbanja beleza nos Lençóis Maranhenses

Curtindo os Lençóis Maranhenses no São João da Thay, Regina Volpato esbanja esbanja ao fazer fotos usando maiô estiloso no local

A apresentadora Regina Volpato chamou a atenção na rede social ao postar fotos de sua passagem pelos Lençóis Maranhenses. Participando do São João da Thay, a comunicadora foi para o Maranhão e encantou ao exibir cliques aproveitando a paisagem paradisíaca.

Nesta quinta-feira, 05, a ex-funcionária do SBT postou os registros e impressionou ao surgir usando um maiô vermelho enquanto curtia o passeio nas areias. Fazendo poses, a famosa esbanjou beleza e arrancou elogios dos seguidores.

"Sendo feliz no São João da Thay Lençóis Maranhenses", escreveu ela ne legenda. Nos comentários, ela foi bastante admirada. "A mais maravilhosa", disseram. "Gata", falaram outros.

Recentemente, Regina Volpato postou um vídeo falando sobre sua escolha de ser "velha e sozinha". A comunicadora refletiu sobre ser muito feliz ao ver sua herdeira tendo sua própria vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

Regina Volpato vai voltar para a TV?

Dona de uma longa carreira na TV, Regina Volpato está aproveitando bastante sua nova fase fora das telinhas. Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL, Regina abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão: " Não faz parte dos meus planos mesmo . Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, descartando a chance de uma volta.

"Eu me achei no entretenimento. O ‘Caso de Família’ foi muito especial. Foi uma virada na minha vida pessoal e na minha vida profissional", acrescentou a apresentadora, que esteve no comando da extinta atração do SBT de 2004 a 2009.

Ao comentar sobre a fase atual de sua carreira, a famosa não esconde o quanto está alegre: "Estou muito feliz! Me sentindo muito desafiada, produzindo coisas para as redes sociais. Dizem que o ano começa só depois do Carnaval, o meu já começou no dia primeiro de janeiro", disse Regina Volpato.