De biquíni estiloso, Claudia Ohana impressiona ao exibir seu corpo atual

A atriz Claudia Ohana chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 04, a famosa postou cliques curtindo uma viagem por Bonito, no Mato Grosso do Sul, e chamou a atenção ao surgir deslumbrante no local.

Fazendo várias poses, a artista roubou a cena ao exibir seu físico escultural em um biquíni estiloso de cor azul, com detalhes em dourado. "Bonito", escreveu ela na legenda sobre o local onde está aproveitando sua folga.

Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Sempre linda", admiraram os fãs. "Meu sonho é chegar aos 60 anos gata desse jeito", falaram outros sobre a atriz que tem 62 anos.

Vale lembrar que Claudia Ohana completou 62 anos no dia 6 de fevereiro. Nascida no Rio de Janeiro, a famosa tem veia artística na família: além de pais envolvidos com a arte, Claudia é meia-irmã de João Emanuel Carneiro, famoso autor de novelas, e tem filha atriz.

Nome verdadeiro e homenagem familiar: Nascida Maria Claudia Silva Carneiro em 6 de fevereiro de 1963 no Rio de Janeiro, ela passou a usar o sobrenome “Ohana” em carreira artística em homenagem à mãe, Nazareth Ohana, que faleceu quando Claudia tinha apenas nove anos.

Carreira iniciada no cinema, aos 16 anos: Estreou no cinema em 1979 no filme Amor e Traição e seguiu em sucessos como Menino do Rio (1982), Erêndira (1983), Ópera do Malandro (1986), Luzia Homem (1987) e Kuarup (1989).

Televisão e personagens icônicos: Ficou especialmente conhecida na TV por interpretar a roqueira vampiresca Natasha em Vamp (1991). Outros papéis marcantes incluem Camila em Tieta, Isabela Ferreto em A Próxima Vítima (que lhe rendeu prêmio de melhor vilã) e participações em Rainha da Sucata, Fera Ferida, Da Cor do Pecado, Malhação e Verão 90.

A maturidade como valor: Aos 62 anos, em entrevistas à CARAS Brasil, Claudia destacou que ver o envelhecimento com leveza é um ato de empoderamento. Ela defende que “a maturidade tem que ser respeitada e apreciada” e que essa fase da vida celebra sabedoria e autoconfiança.

Espiritualidade e fé em cena: Em abril de 2025, ela interpretou Maria Madalena no espetáculo *Paixão de Cristo*, realizado no interior do Piauí. Durante a entrevista à CARAS, salientou a importância da religião católica em sua vida como base para enfrentar os altos e baixos da carreira e da vida emocional.

Avó apaixonada: Claudia compartilhou uma homenagem ao neto Arto (filho da filha Dandara Guerra), que completou 12 anos em agosto de 2024. Ela descreveu o menino como “meu parceiro” e celebrou a cumplicidade e a alegria entre os dois.

Imagem inspiradora nas redes sociais: Ativa nas redes, ela incentivou o amor próprio e a autoestima em post do Dia dos Namorados, apagando o “M” da palavra “Men” para formar “I Love Me”. Recentemente também compartilhou fotos exibindo seu corpo sequíssimo em praias do Rio de Janeiro e reforçou sua postura de autoconfiança e brilho natural.

Claudia Ohana revela seu verdadeiro nome e explica sobrenome 'emprestado'

A atriz Claudia Ohana, de 62 anos, revelou que seu nome de registro é diferente de como é chamada artisticamente. Na verdade, ela se chama Maria Claudia Silva Carneiro. Inclusive, esta é a forma em que a sua família ainda refere a ela: Maria Claudia.

Já o sobrenome, Ohana, ela passou a adotar em sua carreira como atriz. A escolha é uma homenagem à mãe, Nazareth Ohana, que morreu quando ela tinha apenas nove anos. "[O sobrenome] era da minha mãe, da minha família. É muito lindo, eu quis fazer essa homenagem para ela. Esse poder vem aí", contou em entrevista ao podcast Bonita de Pele. Veja a declaração completa!

