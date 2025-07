Com novo visual, Carolina Dieckmmann chama a atenção ao surgir de biquíni diferente

Usando biquíni diferente, Carolina Dieckmmann chama a atenção ao mostrar corpo seco e definido; atriz acabou de mudar o visual para personagem

A atriz Carolina Dieckmmann chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 02, a loira postou cliques de biquíni e impressionou com tanta beleza. Usando um biquíni diferente, a famosa arrancou elogios.

Com seu novo visual, mais loiro por conta da personagem Leila, de Vale Tudo, novela das nove, a musa se exibiu no modelo de banho estampado com uma espécie de cropped e não passou despercebida.

"Só porque tá chovendo no Rio, eu decidi voltar no rolo da câmera e trazer meu findi quentinho de novo pro feed..", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a atriz. "Linda demais", escreveu Tata Werneck. "Uma deusa", enalteceram outros.

Recentemente, a atriz falou sobre a perda de peso para viver um papel."Você emagreceu quantos quilos? Está ótima e sem gordurinha nenhuma", disse uma pessoa. "Ultimamente todas as fotos que eu posto as pessoas falam, algumas criticam. Mas eu não gosto da ideia de rebater, eu gosto da ideia de conversar e não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens",iniciou ela em sua resposta e deu mais detalhes sobre ter adotado o jejum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Carolina Dieckmmann muda seu nome artístico

A atriz Carolina Dieckmann decidiu fazer uma mudança em seu nome artístico. Depois de mais de 30 anos de carreira, ela mudou a forma como quer que seu nome seja escrito profissionalmente.

Agora, o nome dela é escrito assim: Carolina Dieckmmann - com duas letras M. A mudança foi feita de forma discreta nas redes sociais.

Sem alarde, ela mudou a escrita do seu nome em seu perfil no Instagram. Então, ela contou ao site Quem sobre o motivo da mudança: “Numerologia”.

Leia também: A cara do pai? Carolina Dieckmann posta foto rara de seu filho com Marcos Frota