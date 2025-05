Claudia Raia faz tratamento no rosto e mostra mudança: ‘Perdido a firmeza’

Aos 58 anos, Claudia Raia revela tratamento que fez no rosto ao perceber uma mudança na estrutura da pele. Veja o antes e depois

A atriz Claudia Raia surpreendeu ao mostrar imagens de antes e depois do seu rosto. Ela contou que passou por um tratamento no rosto para melhorar a estrutura da pele.

Raia fez o procedimento estético de linhas de colágeno , que promovem um efeito lifting com a colocação de fios finos de sustentação para estimular a produção de colágeno. O tratamento não é cirúrgico e tem o resultado com efeito de naturalidade.

"Me olhei no espelho e senti: minha pele estava diferente. Não melhor, nem pior — apenas diferente. O corpo fala, e eu aprendi a escutar. Procurei o Dr. Volpe, que me acompanha há mais de 15 anos e entende como a pele da mulher se transforma ao longo da vida. Ele indicou um tratamento não cirúrgico com linhas de colágeno — respeitoso, leve, feito sob medida para mim. Já se passaram seis meses e sigo feliz com os resultados: naturais, sutis, do jeito que acredito", disse ela.

Então, a atriz destacou a importância de cuidar de si mesma. "Autocuidado, pra mim, é isso. É dormir melhor, beber água, cuidar da mente e do corpo, e fazer escolhas com liberdade — inclusive quando o assunto é estética. Tenho orgulho da mulher que fui, da que sou e da que sigo me tornando. Porque autoestima não tem idade. Tem presença. E uma coisa é certa: com ou sem procedimento estético, você merece estar ao lado de alguém que te veja inteira. Que admire quem você é, que elogie sua força, sua beleza real. Não aceite menos", afirmou.

Claudia Raia não é mais artista fixa da Globo

A atriz Claudia Raia não tem mais um contrato fixo com a Globo. Portanto, ela pode trabalhar em outras emissoras e serviços de streaming. A parceria dela com a emissora carioca foi encerrada em julho de 2024, após 40 anos de contrato.

"Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos. Eu fui muitas. Fui mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei, fui odiada, viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco. E sendo tudo isso me tornei a prima, a amiga, a irmã, a tia, me tornei íntima de milhões de pessoas. Tudo isso, pela tela da TV Globo. Lancei tendência, entrei no trending topics, virei meme. Neste ano, das nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa", disse ela na época.

E completou: "É o lugar onde aprendi tudo de teledramaturgia, fiz amigos, uma vida inteira, ganhei filhos que a teledramaturgia me deu. Uma família que segue ao meu lado até hoje. Aonde fui tão feliz. Mas o mundo mudou, o mercado mudou, e eu entendo isso, completamente, como alguém que ama mudanças e novidades. Porque eu sou bem novidadeira. Estou muito animada pelo o que vem nesse novo momento, nesse novo caminho. Não é um adeus. É um até logo. Daqui a pouco estou de volta nas telas da TV Globo pra contar novas histórias, pra criar novos memes, novos bordões, pra continuar fazendo parte da história da TV brasileira. Obrigada por tanto, TV Globo. E até daqui a pouco".

