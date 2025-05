Cauã Reymond esbanja físico desenhado na praia e atende fãs; veja

Após polêmicas envolvendo seu nome com Bella Campos, Cauã Reymond esbanja beleza e simpatia ao aparecer em praia do Rio de Janeiro

O ator Cauã Reymond foi flagrado na manhã desta quarta-feira, 07, curtindo a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante sua passagem pelo local, o galã não passou despercebido e além de ser fotografado, ele foi abordado por fãs.

Após dar um mergulho no mar, o intérprete de César, de Vale Tudo, atendeu algumas pessoas e até tirou fotos com elas. Ao desfilar pela areia, o famoso exibiu seu físico sarado e impressionou mais uma vez com suas curvas desenhadas.

É bom lembrar que o ator segue uma dieta saudável e uma rotina de exercícios. "Minha dieta é intensa, mas é leve. [...] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate",detalhou e contou que toma caldo de rã ao participar do programa de Ana Maria Braga.

Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Suposta briga de Bella Campos e Cauã Reymond

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, a atriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista . A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.

