Carol Castro passa por transformação radical no visual após Garota do Momento

A atriz Carol Castro se despediu do visual de Clarice, da novela 'Garota do Momento', e surgiu com os fios longos para um novo trabalho; confira!

Carol Castro passou por uma transformação radical em seu visual. Após o fim da novela Garota do Momento, da Globo, que interpretou a personagem Clarice, a atriz surgiu com os fios longos e escuros para um novo trabalho.

"Pode parecer clichê, mas Clarice foi a grande oportunidade que busquei por muitos anos, por ser incrível! Me desafiou diariamente, exigindo muito de mim, em um mergulho profundo em uma trama única, cheia de nuances, camadas e reviravoltas com emoções à flor da pele. Sinto muito orgulho deste trabalho e sou eternamente grata pela Clarice surgir na minha vida num momento tão singular! Era como se eu precisasse da Clarice e ela de mim", disse ela.

"Posso dizer que me sinto renascida após esse trabalho, onde pude entregar toda a minha arte de corpo, alma e cada célula do meu ser! Todo esse reconhecimento e carinho que venho recebido do público e críticos me deixam tão grata e realizada! Muito forte tudo isso!", completou a artista, que estava com o cabelo curto.

Após a novela, Carol vai se dedicar ao cinema. Para a nova personagem, ela surgiu com os fios retos, longos e bem escuros. "Eu amei o resultado. Ainda não posso contar muita coisa deste novo projeto, mas tem tudo a ver com a história que vamos contar. Essas mudanças são importantíssimas para mim, pois diminuem a distância entre mim e a última personagem, aproximando-me da que vem pela frente!", ressaltou ela, que por enquanto se dedica ao lançamento da série Jogo Cruzado, que estreia na Disney+ no dia 9 de julho.

Carol Castro expõe mensagens de assédio

A atriz Carol Castro revelou que já foi vítima de assédio na rede social. Ela tem quatro milhões de seguidores no Instagram e já recebeu mensagens inadequadas no privado e também nos comentários de suas publicações.

"Já aconteceu de falarem 'daria 10 milhões para ter uma noite com você', e eu respondi 'meu amor, pega esse dinheiro e doa, por favor'", revelou a artista em entrevista à Quem.

Apesar de ter uma equipe para ajudar a cuidar de seu perfil, Carol contou que sempre interagiu com seus fãs-clubes e que é ela mesma que curte e responde os seguidores. "Quando entro nas mensagens [inbox] passo por umas que falo 'Meu Deus', sabe? Tem mensagens que nunca vou esquecer. Mas eu tento lidar de uma forma leve e divertida, não dar peso [ao assédio] e prefiro focar em coisas melhores", explicou. Saiba mais!

