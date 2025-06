Carol Castro ostenta corpo escultural durante passeio de barco: 'Perfeição'

A atriz Carol Castro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos de suas férias em Fernando de Noronha

Carol Castro agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao mostrar alguns registros das suas miniférias. A atriz, que finalizou as gravações da novela Garota do Momento, da Globo, em que interpreta a personagem Clarice, está em Fernando de Noronha.

Nas fotos postadas no feed, ela aparece esbanjando beleza e seu corpo escultural ao surgir curtindo um passeio de barco. Em algumas imagens, Carol está com um maiô cavado, em outros, com um biquíni listrado. Além disso, a famosa também curtiu um momento de lazer na piscina.

Ao mostrar o período de descanso, a atriz contou que não visitava Noronha há quase seis anos. "Entre o fim de um trabalho e o início de outro, a tão merecida (mini)férias. Passeio de barco pela ilha. Quase 6 anos sem voltar à ilha! Não pode, Carolina… Amo vocês. Amo a vida. Amo Noronha! Que bênção. Obrigada, papai do céu!", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que linda e que lugar mágico", escreveu outra. "Que perfeição", falou uma fã. "Perfeita! Os braços e ombros mais lindo do Brasil", afirmou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro recebe diagnóstico por causa da novela Garota do Momento

A atriz Carol Castro surpreendeu ao revelar que teve um diagnóstico médico durante as gravações da novela Garota do Momento, da Globo. Ela deu vida para a personagem Clarice, que sofreu várias reviravoltas ao longo da trama e sofreu bastante. Com isso, a artista teve sintomas físicos e foi diagnosticada com estresse oxidativo.

"O cérebro não sabe que os desgastes físicos e emocionais das cenas não são reais. O cabelo começou a cair mais do que o normal, fui ao médico e conheci o termo "estresse oxidativo". São placas vermelhas que me surgem no rosto e no colo, principalmente após as sequências de choro. Isso tem a ver com a circulação sanguínea, as emoções mexem com tudo na gente (...)", disse ela em entrevista ao Jornal Extra. Saiba mais!

Leia também:Carol Castro abre o coração sobre maior desafio da maternidade: 'Sinto falta'