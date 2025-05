Carla Marins revela o que faz para manter o corpaço aos 56 anos

Atriz da novela História de Amor, da Globo, Carla Marins ostenta o corpo musculoso aos 56 anos e revela seus segredos de beleza

Intérprete da Joyce na novela História de Amor, da Globo, a atriz Carla Marins está com 56 anos de idade e sempre exibe seu corpo musculoso nas redes sociais. Agora, ela contou o segredo para manter a boa forma.

A beldade é casada com o personal trainer Hugo Baltazar e pega as dicas do marido para manter um estilo de vida saudável. Em entrevista ao site Gshow, ela contou que faz treino funcional por uma hora e cinco vezes por semana para manter o corpo musculoso e sequinho. Além disso, ela faz treino aeróbico, que costuma ser uma corrida ao ar livre por 30 minutos, em três dias da semana.

"Sempre tive uma ligação com atividade física e sou casada há 18 anos com o personal mais sério do Rio de Janeiro. Ele me colocou mais na linha na questão do exercício físico, do aeróbio e da constância. Não é uma musculação pesada, é com o peso do corpo. Depois dos 50, o músculo é patrimônio. Ele me ensinou que é uma tríade: um treino com foco, alimentação saudável com ganho de proteína e dormir bem para o corpo anabolizar tudo isso", afirmou.

Além disso, a estrela prioriza a alimentação saudável. Ela não consome bebida alcóolica há 2 anos e evita alimentos processados. "Tento comer comida, menos processado possível, não tem muito mistério. Tenho uma cozinheira, sei que é um privilégio, mas é um orçamento que faço, é o meu luxo. Tiveram duas decisões depois dos 50 anos que mudaram muito. Há dois anos consegui parar de beber, tinha dificuldade para me recuperar, estou percebendo uma melhora. O corpo tem mais energia. E a meditação guiada, são 10 minutinhos para começar e terminar o dia, para tirar do automático", disse ela.

