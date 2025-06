Cariúcha passa por nova cirurgia plástica. Veja antes e depois

Apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha revela que fez mais uma cirurgia plástica após realizar a lipoaspiração

A apresentadora Cariúcha, que faz parte do time de talentos do Fofocalizando, do SBT, passou por uma nova cirurgia plástica. Neste domingo, 1º, ela revelou que realizou a cirurgia para colocar próteses de silicone poucos meses após passar pela lipoaspiração.

Cariúcha brincou sobre não ser mais ‘toda natural’, que era algo que ela dizia sobre sua beleza. Ao Portal Leo Dias, a estrela disse que fez o procedimento para levantar as mamas e colocou próteses de 280 ml.

Nas redes sociais, ela mostrou imagens de antes e depois do procedimento em um vídeo feito pelo médico na sala de cirurgia. Assista abaixo:

O resultado da lipoaspiração

A apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, no SBT, surpreendeu ao mostrar o resultado da cirurgia plástica que realizou no final de novembro de 2024. Em janeiro de 2025, ela exibiu um vídeo com imagens de sua barriga sarada e o corpo curvilíneo após o procedimento.

A estrela realizou o procedimento de lipoaspiração no abdômen, flancos, costas, braços, interno de coxas, quadríceps e papada. A cirurgia durou cerca de 7 horas.

Nas novas imagens, Cariúcha apareceu só de biquíni na piscina de uma casa para ostentar a mudança em seu corpo. Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza dela. “Ficou perfeita demais”, afirmou um seguidor. “Ela está um arraso”, comentou outro. “Gata demais”, escreveu mais um.

