CARAS Talks Beauty debate o mundo da beleza nos dias de hoje

De um lado uma indústria que cresce acima da média – o mercado de beleza brasileiro é o 4º no ranking mundial, segundo pesquisa 2024 da Euromonitor International/ TCP Partners; do outro, as redes sociais que exercem pressão com padrões de beleza hollywoodianos. E, no meio disso tudo, mulheres e homens que querem se sentir belos sem precisarem se enquadrar em um padrão. Para debater este cenário, o CARAS Talks Beauty reuniu um time de profissionais deste universo no espaço MK Concept, abrindo o calendário anual de eventos da CARAS.

Com uma plateia lotada e atenta, que fez questão de interagir em cada painel, o evento focou em temas como as exigências do mundo atual e a interferência delas no bem-estar das pessoas. Entre os convidados, as criadoras de conteúdo @anaruymakeup, @isabellerestum @camilasantos @marciavieirahair @matamarozzi @marianecorrea @thaisbrazoficial @stephaniepaula @isagaraluz @suncordeiro @camilalimalima_ e @acolin

Mediado pela jornalista Lílian Coelho, o talks teve início com o painel da jornalista Mônica Salgado, que apresentou o tema "Saúde Mental nas Redes sociais – Regra de Ouro: Seja Intenso. “A única maneira de termos paz de espírito é se tivermos a sorte de poder falar o que pensamos e agir de acordo”, disse ela. Mônica falou sobre os seus dez mandamentos para lidar com as pressões das redes sociais e com o mundo real. Suas histórias pessoais, compartilhadas com humor, fez o público interagir ainda mais e rendeu boas risadas.

Depois, foi a vez do cabeleireiro Carlos Cesário, com o tema "Revelando a Beleza 2025 – Tendências de Maquiagem e Cabelo com Sutileza e Bom Gosto". Cesário revelou que a palavra de ordem é naturalidade. “Todos os tons de cabelo remetem a algo mais natural. Até os loiros tendem a ganhar aquele ar de queimado do sol, com um ar mais saudável”, explicou o expert. “Os padrões de beleza são muito cobrados pelas redes sociais e pelas pessoas. O meu trabalho, além de cuidar de cabelos e fazer maquiagem, é mostrar que o principal quando se fala em beleza é cada um se aceitar e, a partir daí, passar a cuidar de si mesmo – mas sempre de forma mais natural”, completou, lembrando que para as que gostam de cores menos óbvias, o momento também é ideal, tudo está mais livre. “Mais importante do que usar uma cor da moda é se sentir bem com esta cor”.

Na sequência, a jornalista e criadora de conteúdo Adam Mitch trouxe o tema "10 anos de Beleza – Mudanças em Uma Década", contando sua história ao longo de uma década no universo da beleza. “Vivo num mundo de blush, glitter e acho importante criar essa ideia de que, quando estou gravando, num look legal, é como se eu estivesse dentro de uma caixinha de joia. Tento passar um pouco de leveza, brincadeira. E não pode passar disso. Não pode ficar refém disso”.

Para Soraia Bispo, CEO do MK Concept, um salão de beleza que vai na contramão das superficialidades e mostra que ser belo é mais do que se encaixar em padrões estéticos, estando atento a cada cliente, enxergando as individualidades e não forçando todos a serem iguais. “A nossa responsabilidade é ter respeito com os nossos clientes. Através dessa troca, a gente faz os nossos dias mais felizes e de muito crescimento”.

Entre uma palestra e outra, os convidados trocaram valorosas experiências. Tudo ao sabor dos drinques autorais da Brothers Bar e das delícias gastronômicas da Delikatessen do evento, ambientado pela Celebre e sonorizado pela Máxima Soluções.

