Cantor Biel faz harmonização facial e exibe o resultado: veja o antes e depois

O cantor Biel passou por preenchimentos e aplicação de toxina botulínica; saiba o que mudou e relembre a carreira de Biel desde o sucesso como funkeiro teen até os realities

O cantor Biel, conhecido por sua trajetória desde a ascensão meteórica no funk até sua participação em realities, voltou aos holofotes ao compartilhar com seus seguidores o resultado de um procedimento estético recente. Em publicação feita nas redes sociais, o artista revelou ter feito uma harmonização facial, destacando as mudanças com entusiasmo.

“Esse é o resultado da minha harmonização facial que fiz”, escreveu Biel. Segundo ele, os procedimentos realizados incluíram:

Preenchimento de olheiras

Preenchimento da mandíbula

Preenchimento do mento (queixo)

Aplicação de toxina botulínica full face

A intervenção, que tem como objetivo realçar os traços faciais e promover simetria, foi indicada e executada por profissionais da clínica, e rapidamente viralizou entre os fãs do cantor, que comentaram o “antes e depois” com elogios e surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIEL 🐦‍🔥 (@biel)

Quem é Biel?

Gabriel Araújo Marins Rodrigues, mais conhecido como Biel, começou sua carreira artística como youtuber e MC, alcançando popularidade nacional em 2015 com o hit “Química”. Seu estilo pop-funk voltado para o público jovem o levou a conquistar uma grande base de fãs e contratos com grandes gravadoras.

Entretanto, sua trajetória também teve momentos turbulentos. Envolvido em polêmicas e acusações de assédio, Biel viu sua carreira musical desacelerar. Após um período afastado da mídia, ele tentou reconstruir sua imagem participando de “A Fazenda 12”, reality show da Record TV, onde ficou entre os finalistas e voltou a ganhar visibilidade.

Desde então, Biel tem investido em novas músicas, aparições públicas e agora em sua imagem pessoal, como mostra a recente harmonização facial.

Estética e carreira: um novo capítulo?

A harmonização facial de Biel sinaliza uma fase de renovação estética e de posicionamento de imagem no mercado artístico. O cantor, que continua ativo nas redes sociais, também compartilha momentos ao lado da esposa, a influenciadora Tays Reis, com quem iniciou um relacionamento durante o reality rural.