Camila Queiroz revela como a maturidade transformou sua relação com a autoestima: 'Aprendi'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Queiroz fala sobre sua relação com a beleza, autoestima e autocuidado e revela ritual diário

A atriz Camila Queiroz (31) é sinônimo de elegância, talento e autenticidade. A estrela atravessa uma fase de plenitude e equilíbrio, reflexo de uma jornada de autoconhecimento que também redefiniu sua maneira de encarar a beleza e o autocuidado.

Com uma rotina intensa entre gravações, campanhas e projetos pessoais, Camila encontrou na simplicidade de pequenos rituais diários um verdadeiro refúgio. Para ela, o tempo trouxe não só experiência, mas também uma nova percepção sobre o que realmente importa.

"Olha, é muito tranquila [a minha relação com esses temas]. Hoje é muito tranquilo, na verdade. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, vai se conhecendo mais, vai entendendo o que é importante pra você, o que é importante na sua rotina de cuidado pra gente estar falando de autocuidado também", compartilha a artista em entrevista exclusiva à CARAS Brasil durante um jantar de lançamento da nova fase da marca Banho a Banho, adquirida pela Ypê, da qual ela foi anunciada embaixadora. O evento ocorreu no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

A serenidade com que fala sobre o tema reflete a naturalidade com que Camila lida com o próprio corpo e a mente. Ela não esconde que, durante a juventude, a prioridade era outra e que o cuidado consigo mesma se tornou uma conquista com o passar dos anos.

"Eu acho que fui aprendendo, com os anos, a me cuidar e valorizar esse tempo pra mim mesmo. Acho que, quando a gente é jovem, não dá tanta atenção pra esses momentos em que a gente tem que se cuidar. Quando o tempo vai passando, você vai aprendendo o que realmente é importante e não só pro seu corpo, é importante pra nossa cabeça também."

Entre os momentos mais preciosos do seu dia está o banho, transformado em um verdadeiro ritual de bem-estar. Longe de ser apenas um hábito cotidiano, esse instante ganhou novos significados com a maturidade.

"Sabe esse momento do banho? Que é um momento tão relaxante, um momento em que você realmente desliga de tudo? E, depois de um dia às vezes estressante, você consegue relaxar. Então, acho que você vai ficando mais velho e vai também dando cada vez mais valor pra isso."

Para tornar esse momento ainda mais especial, a atriz cria uma atmosfera acolhedora, onde cada detalhe é pensado para proporcionar conforto e tranquilidade.