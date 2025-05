Bruna Griphao exibe abdômen trincado ao renovar o bronzeado: 'Perfeição'

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exbir seu corpo sarado em momento de lazer

Bruna Griphao agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar algumas fotos ostentando seu corpo sarado.

Para renovar o bronzeado, a atriz e ex-participante do BBB 23 optou por um biquíni azul e chamou atenção ao exibir seu abdômen trincando enquanto fazia várias poses em frente a uma piscina.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários exaltado a beleza e boa forma da famosa. "Perfeita", disse uma seguidora. "Coisa linda", escreveu outra. "Que deusa", falou uma fã. "Que perfeição de mulher", comentou mais uma. "Eu quero lavar roupa nesse tanque", brincou uma admiradora.

Recentemente, Bruna aproveitou o dia ensolarado na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, e foi vista ao lado do rapper L7nnon. Durante o momento de lazer, os dois foram flagrados trocando gestos de carinho.

Confira:

Bruna Griphao revela mudança de vida após o BBB

"Me trouxe de novo à mulher que eu sempre fui", é assim que Bruna Griphao relembra sua participação no BBB 23. A casa mais vigiada do Brasil tem uma importância muito grande para a atriz. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela as transformações em sua vida após participar do reality da Globo e ainda novidades na carreira.

"[Mudou] tudo, eu digo que teve a Bruna antes e pós. Não costumo muito falar isso, mas no ano de 2022 e início de 2023, eu estava passando por uma fase muito difícil em relação a mim mesma, aos meus relacionamentos, vivendo um momento muito caótico da minha vida. Eu sinto que o Big Brother me trouxe de novo à mulher que eu sempre fui, que eu já não conseguia mais encontrar e me empoderou de novo. Provou para mim mesma a mulher corajosa que eu sou", declara. Veja a entrevista completa!

