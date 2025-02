Bianca Bin arranca elogios dos fãs com look cavadíssimo: ‘Focada'

A atriz Bianca Bin surpreende seus fãs ao mostrar sua boa forma impecável em vídeo sobre seu treino com look cavadíssimo

Longe da TV há alguns anos, a atriz Bianca Bin vive em uma chácara no interior de São Paulo com seu marido, o ator Sergio Guizé. Por lá, ela faz exercícios em casa para manter a sua boa forma e resolveu compartilhar sua rotina de treino com os fãs.

Em um novo vídeo, a beldade apareceu só de maiô cavadíssimo para destacar suas curvas impecáveis e o corpo magérrimo. Tanto que os fãs encheram os comentários do post de elogios para ela.

“Corpão! Focada”, disse um seguidor. “Deusa maravilhosa”, afirmou outro. “Lindíssima, talentosa e carismática”, declarou mais um. “Que coisa mais linda e maravilhosa”, declarou outro.

Vale lembrar que Bianca Bin voltará às novelas em breve. Ela é cotada para o elenco da novela Êta Mundo Melhor, que é a continuação de Êta Mundo Bom, exibida em 2016.

Planos para aumentar a família?

Rosto conhecido de diversas tramas da Globo, Bianca Bin recebe muitas perguntas sobre os planos para ter filhos com o ator Sergio Guizé. Os dois estão juntos há sete anos e são casados desde 2022, porém, ainda não têm herdeiros.

"Está nos nossos planos, mas não no futuro próximo porque ano que vem estamos com a agenda lotada de trabalho, mas num futuro breve, espero eu, estou com 34 anos, é um desejo dos dois, sim", conta Bianca Bin, em entrevista ao portal Gshow.

Ela e o ator se conheceram em 2016, nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, que tem previsão para ganhar uma sequência no ano que vem. Os artistas começaram a namorar em 2017 e, no ano seguinte, compraram uma casa no interior juntos.

