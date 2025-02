Bárbara Evans ostenta corpo escultural durante passeio de barco

A modelo Bárbara Evans arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo um passeio de barco

Bárbara Evans agitou as redes sociais neste sábado, 15, ao compartilhar uma sequência de cliques durante um momento de lazer.

A modelo, mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antonio, de um, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro, aproveitou o dia ensolarado para fazer um passeio de barco e ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni vermelho.

"Sabadou", escreveu Bárbara na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Tá linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "E essa mãe maravilhosa com 3 filhos. Se cuidar é o caminho", falou uma fã.

Recentemente, Bárbara Evans surpreendeu os fãs ao contar que estava suspeitando que estava grávida novamente. Em suas redes sociais, ela compartilhou uma foto de um teste de gravidez e desabafou. "Eu pirando novamente", contou.

Confira:

Bárbara Evans surge no hospital com o marido e explica o que aconteceu

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a modelo foi viajar com a família para um resort e precisou ir parar no hospital.

Isso porque Gustavo Theodoro, marido de Bárbara, sofreu um pequeno acidente e prendeu o dedo na porta do carro. Por isso, a famosa acompanhou o marido até o hospital. "Parece mentira, mas é verdade. O Gustavo prendeu o dedo na porta do carro. O dedo dele está roxo. Na verdade, tinha obra no meio da pista, aí tinha que desviar. Ele desviou e tal, mas na hora de fechar a porta, ele fechou no dedo dele. A gente já deu um pique com a agulha, mas parece que ele está sentindo muita dor", disse ela.

