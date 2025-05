Bárbara Evans muda o visual e surge ruiva: 'Uma verdadeira transformação'

A modelo Bárbara Evans ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a transformação que realizou em seu cabelo

Bárbara Evans está ruiva! Ela decidiu passar por uma transformação radical em seu visual e mostrou o resultado nesta quarta-feira, 21. A modelo, que sempre foi loira, optou por mudar a cor e deixar os fios mais curtos, e ao exibir os detalhes da transformou, falou sobre a mudança.

"A vida é feita de ciclos… E esse é, sem dúvidas, o meu melhor. Me permiti viver uma verdadeira transformação — de fora pra dentro, de dentro pra fora. Entendi que toda mulher merece se olhar no espelho e se reconhecer, se amar e se valorizar. A autoestima muda tudo, e quando a gente se encontra… ninguém mais segura!", afirmou.

"Meu novo cabelo representa muito mais do que estética, ele simboliza essa nova versão que escolhi ser. Gratidão a quem fez parte desse processo, a quem me apoiou e me ajudou a florescer. Que esse vídeo te inspire a se reconectar com você mesma, porque você merece viver sua melhor versão", completou a famosa.

A transformação recebeu diversos elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Ficou maravilhoso! Você nasceu para essa cor", escreveu outra. "Socorro Brasil!! Ela conseguiu ficar ainda mais gata!! Deusa", disparou uma fã. "Ficou mais linda ainda", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22)

Bárbara Evans relata questão de saúde

A influenciadora digital Bárbara Evans abriu sua intimidade nas redes sociais ao contar uma questão de saúde que está enfrentando. Ela contou que está com uma crise de hemorroida e sentindo dor, mas ela espera que o problema passe apenas com medicamentos. Isso porque, no passado, ela já teve que fazer uma cirurgia.

"Gente, se não fosse trágico, ia ser engraçado. Vamos lá para um drama. Para quem não sabe, tenho uma longa história com a tal da hemorroida. Ah, mas ninguém fala disso! Ninguém fala disso porque todo mundo é bobo. Se um compartilhar as experiências com os outros, pode estar ajudando a outra pessoa. Só que o povo tem vergonha, não fala e um monte de outros assuntos também. Mas como aqui nós somos vida real, resolvi compartilhar com vocês essa minha história junto com a tal da hemorroida."

"Casei com meu marido uns anos atrás e, em vez de ir para a lua de mel, sabe para onde eu fui? Para o hospital. Porque tive que operar. Tinha trombosado, meu amor! Passei a lua de mel de bunda para o alto e sentindo a maior dor do mundo. Eu ia lá em cima e ia lá embaixo toda vez que eu tentava ir ao banheiro. Foi a pior dor da minha vida (...)", disse ela. Veja o relato completo!

Leia também:Monique Evans comenta relação com a filha, Bárbara, após briga familiar