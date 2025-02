Bárbara Evans chama atenção ao mostrar novo visual: 'Perfeita'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar que clareou os fios

Bárbara Evans chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao mostrar o seu novo visual. A modelo compartilhou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram, mostrando o antes e depois de passar por uma transformação em seu cabelo.

A mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antonio, de um, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro, decidiu clarear os fios e o resultado impressionou. "A categoria é… Loira!!", escreveu ela, ao surgir ao lado de João Pedro Leonel, responsável pela mudança no tom de seu cabelo.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Ficou perfeita", escreveu outra. "Que cabelo deuso", afirmou uma fã. "A cara da sua mãe", observou mais uma, citando Monique Evans. "Está tudo do mesmo jeito", alfinetou uma internauta.

Vale lembrar que nesta última terça-feira, 18, Bárbara explicou o motivo de estar sumida das redes sociais. "Passando aqui só para avisar que estou muito doente e por isso que eu estou sumidinha. Todo mundo está gripado. Está um rolo, gritaria e confusão. Mas está tudo bem, é só uma gripezinha mesmo. Ontem e hoje estou meio que de cama para tentar me recuperar, tomando remédio. Só para vocês saberem mesmo o motivo de eu estar ausente", revelou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22)

Bárbara Evans abre o jogo sobre real motivo do afastamento de Monique Evans

O conflito entre Bárbara Evans e a mãe, Monique Evans, ganhou um novo capítulo após a apresentadora revelar à coluna Play, do jornal O Globo, que o motivo da relação estremecida foi causada pela ausência da filha no aniversário de 90 anos da avó, a modelo rompeu o silêncio mais uma vez e rebateu a declaração.

Em entrevista ao portal LeoDias, Bárbara Evans afirmou que o conflito entre as duas se iniciou após um pedido para que ela arcasse com o plano de saúde de Monique. Segundo a modelo e influenciadora, Cacá Werneck, esposa de sua mãe, foi quem sugeriu que os custos fossem divididos. "Juntos chegamos a conclusão, que ela tem as rendas dela, tem uma esposa que tem um trabalho e que as duas precisam ter uma vida de casal, assim como eu e meu marido. Se fosse uma coisa que ela não tivesse de onde tirar, obviamente nós ajudaríamos. Não é por questões de valores, de poder ou não poder. E sim de organização (...)", disse ela. Veja o relato completo!

Leia também:Bárbara Evans ostenta corpo escultural durante passeio de barco