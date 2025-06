Ator Haysam Ali passa por transformação radical e revela motivo: 'Novo ciclo'

Em entrevista exclusiva a CARAS, Haysam Ali revela motivo da sua transformação radical no visual, que inclui uma série de procedimentos estéticos

Conhecido por estrelar uma temporada de A Fazenda de Verão e por seu papel no curta-metragem Play, onde interpretou Henry Costa, Haysam Ali (37) fez uma mudança facial completa e conversou com a CARAS para compartilhar o motivo que realizou todos os procedimentos estéticos em seu rosto.

O ator mora nos Estados Unidos e voltou ao Brasil para realizar as mudanças com foco em um projeto que está trabalhando e também para turbinar a autoestima e rejuvenescer a pele. Dentre os procedimentos, ele realizou lifting facial, aplicação de nanofat, prótese de mandíbula e transplante de sobrancelha.

"Busquei esses procedimentos como uma forma de me preparar com antecedência para as oportunidades que venho conquistando. Hoje em dia, o mercado exige uma imagem bem cuidada, e manter essa aparência faz parte do meu compromisso profissional. Além disso, antecipei esses cuidados por conta da agenda de um projeto importante que acontece no final do ano. Os resultados mesmo só vou conseguir ver direitinho nos próximos três ou quatro meses.", revelou Haysan.

O ator revelou detalhes do projeto para a CARAS e pontuou que é um marco novo para sua carreira: "É o lançamento de um projeto no mercado audiovisual brasileiro. Um trabalho que marca o início de um novo ciclo na minha carreira, com bastante visibilidade e significado. Estou muito animado com o que está por vir."

Haysam Ali é um ator brasileiro-americano nascido em São Paulo em 1988, filho de imigrantes libaneses e italianos. Iniciou sua carreira em 2009 na promoção de eventos e publicidade digital, destacando-se por criar o Circuito Velvet Club e organizar eventos LGBTQIAPN+ . Ganhou notoriedade ao participar do reality show Fazenda de Verão em 2012, saindo após 43 dias devido a questões de saúde mental. Em 2022, mudou-se para Los Angeles para investir na carreira de ator, estudando na Stella Adler Studio of Acting. Protagonizou o curta-metragem Play (2024), que aborda o bullying, e foi anunciado para interpretar o assassino Marcelo Costa de Andrade em uma peça teatral.