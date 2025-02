Ary Mirelle surpreende ao exibir novo visual: 'Ficou maravilhosa'

A influenciadora digital Ary Mirelle tirou um tempo nesta terça-feira, 19, para cuidar da beleza e renovar o visual. Veja como ficou!

A influenciadora digital Ary Mirelletirou um tempo nesta terça-feira, 19, para cuidar da beleza e renovar o visual. Nas redes sociais, ela mostrou o novo corte de cabelo, agora com os fios um pouco mais curtos. "Dia de mudar um pouquinho… voltei pra meu pretinho, tirei o mega e cortei", escreveu ela ao compartilhar um vídeo de sua transformação.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Eu fico encantada com a beleza dela natural", disse uma. "Ficou maravilhosa", comentou outro. "Toda natural, bonita pra caramba!", enfatizou mais uma. E o marido dela, cantor João Gomes, também elogiou a companheira: "Meu amor, você é tão linda", se derreteu.

Veja como ficou:

Grávida de João Gomes, Ary Mirelle revela quantos quilos já engordou

À espera de mais um menino, que se chamará Joaquim, de seu relacionamento com o cantor João Gomes, Ary Mirelle contou quantos quilos já engordou até agora. Eu pisei um pouquinho na bola assim que descobri. Eu acho que fiquei ansiosa, comecei a comer muito e engordei 4 quilos. Coisa de uma semana. Super rápido. Fiquei 'meu Deus'. Na gravidez do Jorge, engordei 9 quilos a gravidez toda. E nessa, no comecinho, meti logo 4 quilos porque fui palhaça. Comi e ainda estou comendo. Já estou sentindo que engordei", iniciou ela.

"Quando vocês veem meu buchinho assim, não pensem que é menino ainda, não, porque ele é muito pequenininho. É porque estou comendo muito mesmo. Engordei. Mas vou me preservar e já falei com a nutricionista. Vou me organizar. Nada de extrapolar. Só um desabafo. Vou me cuidar dobrado nessa gravidez, porque já fiquei sabendo que a segunda é mais punk que a primeira."

