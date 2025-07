Após perder 5 kg, Ana Paula Siebert revela seu peso atual e ressalta: 'Não acho...'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu sobre seu peso atual. Veja!

A influenciadora digital Ana Paula Siebert aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais neste domingo, 27. E, durante a interação, um internauta quis saber quantos quilos a esposa de Roberto Justus está pesando atualmente.

"Acho você a mais linda do Brasil. Qual sua altura e peo atual? Como consegue se manter fininha?", quis saber a pessoa. E Ana Paula respondeu: "Tenho 1,74 e 58 kg. Mas não acho que isso deve ser referência, cada pessoa tem um biotipo e isso acaba afetando no peso. Eu me preocupo muito mais com a composição corporal do que com o peso na balança".

Ainda durante a interação, ela contou como costuma se bronzear. "Sol mesmo. Aqui em Miami tá muito quente e sol todo dia. Em São Paulo eu não tenho tempo para sol e uso bastante autobronzeador".

Recentemente, ela contou que emagreceu cerca de 5 kg. "Eu emagreci 5kg apenas. Mas eu já era magra, por isso as pessoas percebem tanto. Eu me amo assim. Sempre tive esse biotipo. Tive a fase de querer ser sarada, forte, bombada. Quase me matava na academia e nunca ficava... e depois entendi que meu biotipo é esse, aprendi a me respeitar e hoje me amo assim. Acho que combina com meu estilo, com meu jeito de ser. E estou bem feliz", afirmou.

Storie de Ana Paula Siebert no Instagram

Ana Paula Siebert exibe físico atual em fotos de biquíni

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Curtindo suas férias de julho em Miami, nos EUA, a esposa de Roberto Justus compartilhou cliques que tirou na praia. Para mais um dia ensolarado fora do Brasil, a influencer apostou em um biquíni marrom com brilho e alguns detalhes metalizados. Veja as fotos!

