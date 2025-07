Após perder 5 kg, Ana Paula Siebert exibe físico atual em fotos de biquíni

Em praia em Miami, nos EUA, Ana Paula Siebert exibe corpo definido ao posar com biquíni estiloso; veja as fotos da esposa de Roberto Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert chamou a atenção com novas fotos em sua rede social nesta segunda-feira, 28. Curtindo suas férias de julho em Miami, nos EUA, a esposa de Roberto Justus compartilhou cliques que tirou na praia e não passou despercebida.

Após perder cerca 5 kg recentemente, a mãe de Vicky Justus revelou como está seu físico atual ao apostar em um look de banho estiloso. Para mais um dia ensolarado fora do Brasil, a influencer apostou em um biquíni marrom com brilho e alguns detalhes metalizados.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a esposa do empresário. "Belíssima", escreveram. "Maravilhosa e elegante ao extremo", falaram outros.

Nas últimas semanas, Ana Paula Siebert explicou o por que está mudando de apartamento em Miami também. Em São Paulo, ela e Roberto Justus já se mudaram para uma residência provisória antes de irem para sua nova mansão.

Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando a família após ataques

Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.

Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.