CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Após emagrecimento, Ana Paula Siebert choca com seu corpo atual
Beleza / Uau!

Após emagrecimento, Ana Paula Siebert choca com seu corpo atual

Ao compartilhar novas fotos de biquíni, tiradas durante sua viagem por Miami, Ana Paula Siebert choca ao exibir seu físico sequinho após perder peso

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 10h49

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Paula Siebert choca com físico atual
Ana Paula Siebert choca com físico atual - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Ana Paula Siebert impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 08, a esposa de Roberto Justus compartilhou cliques tirados durantes suas férias em Miami, nos EUA, e mais uma vez chamou a atenção com seu físico atual.

Após emagrecer cerca de 5 kg nos últimos tempos, a famosa ostentou seu físico escultural na praia e arrancou elogios. Usando um look de praia estiloso, a loira esbanjou suas curvas sequinhas e mostrou seu abdômen torneado.

"O corpo no frio de SP a mente na praia em Miami. Você é da turma do calor ou do frio?", postou ela as fotos que tirou nas férias. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Arrasou demais", falaram. "Muito linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, logo ao chegar em São Paulo, Ana Paula Siebert chamou a atenção ao mostrar alguns dos cômodos de sua nova casa. Após 10 anos morando em apartamento com Roberto Justus, eles resolveram se mudar.

Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando a família após ataques

Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.

Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.

"Deixar de mostrar a minha família por medo, seria como viver em uma prisão invisível... O certo não pode ser silenciado e nem escondido pelo errado. Precisamos buscar proteção na lei, na justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", escreveu que prosseguirá com seu trabalho e costumes na rede social. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Roberto JustusAna Paula Siebertesposa Roberto Justus
Ana Paula Siebert Ana Paula Siebert  

Leia também

Resultado

Matteus Amaral mostra seu nariz após cirurgia - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Matteus Amaral mostra como ficou seu nariz após plástica

UAU

Rebeca Andrade - Foto: Reprodução/Instagram

Rebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina

Novo visual

Giovanna Antonelli - Foto: Divulgação

Giovanna Antonelli renova o visual para celebrar novidade na vida profissional

Uau!

Giovanna Antonelli hipnotiza com fotos na praia - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli hipnotiza ao se exibir em praia paradisíaca: 'Deusa'

Natural

Alexandre Nero - Foto: Globo/ Léo Rosario

Alexandre Nero nega realização de procedimentos estéticos

Eita

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca ostenta corpaço em Dubai e detalhe chama atenção

Últimas notícias

Matteus Amaral mostra seu nariz após cirurgiaEx-BBB Matteus Amaral mostra como ficou seu nariz após plástica
Família de Arlindo Cruz dá detalhes de velório e sepultamentoFamília faz pedido para o velório e sepultamento de Arlindo Cruz
O ator Angelo Paes LemeAngelo Paes Leme reflete sobre paternidade: 'A principal coisa na vida é amar'
Virginia fala sobre voltar com Zé FelipeVirginia fala sobre reconciliação com Zé Felipe: 'Se for da vontade'
Zé Felipe tem reencontro com os filhosZé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados
Atriz de História de Amor morreu após internação e cirurgia de emergênciaVeterana de História de Amor morreu aos 78 anos após internação de emergência
O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e AutoestimaO Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima
Neymar JrNeymar Jr exibe foto inédita com 3 dos 4 filhos em sua mansão
Maíra Cardi se emociona ao ver a filha entrando em cirurgiaMaíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'
Luan PereiraSaiba qual é a previsão para o desempenho de Luan Pereira na Dança dos Famosos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade