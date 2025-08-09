Após emagrecimento, Ana Paula Siebert choca com seu corpo atual

Ao compartilhar novas fotos de biquíni, tiradas durante sua viagem por Miami, Ana Paula Siebert choca ao exibir seu físico sequinho após perder peso

A influenciadora digital Ana Paula Siebert impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 08, a esposa de Roberto Justus compartilhou cliques tirados durantes suas férias em Miami, nos EUA, e mais uma vez chamou a atenção com seu físico atual.

Após emagrecer cerca de 5 kg nos últimos tempos, a famosa ostentou seu físico escultural na praia e arrancou elogios. Usando um look de praia estiloso, a loira esbanjou suas curvas sequinhas e mostrou seu abdômen torneado.

"O corpo no frio de SP a mente na praia em Miami. Você é da turma do calor ou do frio?", postou ela as fotos que tirou nas férias. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Arrasou demais", falaram. "Muito linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, logo ao chegar em São Paulo, Ana Paula Siebert chamou a atenção ao mostrar alguns dos cômodos de sua nova casa. Após 10 anos morando em apartamento com Roberto Justus, eles resolveram se mudar.

Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando a família após ataques

Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.

Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.