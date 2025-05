Após casamento, Isis Valverde esbanja beleza na praia

Após se casar com empresário em cerimônia luxuosa, Isis Valverde esbanja beleza ao postar fotos de biquíni na praia; veja

A atriz Isis Valverde chamou a atenção nesta quinta-feira, 08, ao postar novas fotos em sua rede social. Alguns dias depois de ter se casado em uma cerimônia luxuosa, em Jarinu, no interior de São Paulo, com o empresário Marcus Buaiz, a famosa surgiu na praia.

Em cima de uma pedra, a artista apareceu nos primeiros cliques de costas, em exibir o rosto. Em seguida, ela ostentou a paisagem do local paradisíaco e surgiu deslumbrante fazendo carão. De biquíni, a atriz ostentou suas curvas esculturais.

"My skin", escreveu "sua pele" em inglês dizendo que essa é sua personalidade praia. Nos comentários, não demorou para os internautas a encherem de elogios. "Gata. Favorite skin", falaram sobre terem essa "skin" dela como a favorita. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 08. Isis Valverde exibiu seu anel luxuoso. O tamanho da pedra brilhante chamou a atenção.

Como foi o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz?

O casamento entre a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz aconteceu no espaço Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo e contou com a presença de cerca de 180 convidados. Para o dia especial, a noiva vestiu um modelo da britânica Vivienne Westwood, inspirado no clássico modelo da coleção Vive La Bagatelle de 1997.

Marcus também mostrou o seu look para o casamento religioso. O empresário escolheu um terno e gravata azul-claro e sapato marrom. "Pronto para o altar! Marcus Buaiz veste look full Boss para a cerimônia de casamento com Isis Valverde, na Ville lá Rochelleu, interior de São Paulo, neste sábado (3)", disse a legenda da publicação.

