Anitta revela próxima mudança após procedimentos no rosto: 'Decidi'

A cantora Anitta, que recentemente realizou cirurgias plásticas no rosto, abriu o jogo e contou aos fãs qual será sua próxima mudança

A cantora Anitta separou um tempo para conversar com o público a respeito das mudanças feitas em seu rosto recentemente. Após rebater algumas críticas por ter realizado novas cirurgias plásticas, a 'Girl From Rio' revelou que suas transformações no visual não chegaram ao fim.

Durante uma live feita nas redes sociais, Anitta contou que planeja passar por uma transição capilar. Ela, que atualmente está com os fios lisos, explicou que não vê as madeixas naturais, que são enroladas, há pelo menos 17 anos.

"Vou continuar mudando, não só a cara, meu corpo, minha personalidade, meu jeito de ser... Agora, por exemplo, decidi que vou deixar meu cabelo ficar natural. Faz 17 anos que não vejo ele enrolado, vou tentar fazer essa transição, vamos ver…", iniciou a cantora, revelando a próxima mudança.

" E aí? Será que a gente vai precisar falar do cabelo da Anitta, que vai ficar metade enrolado, metade liso? ", completou ela, ironizando o fato de seus novos procedimentos estéticos terem virado notícia nas últimas semanas.

Por fim, a famosa ainda ressaltou que não se importa com comentários a respeito de suas escolhas: "Se eu decidir fazer um ritual xamânico e raspar minha cabeça, ou se eu decidir fazer outra coisa da minha religião e ficar careca? Se eu decidir arrancar o silicone da teta, virar um peixe-boi? O problema é meu, e tá tudo certo, as pessoas podem falar o que quiser ", declarou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta nega problemas de distorção de imagem

Em outro bate-papo com os fãs, Anitta negou que tenha qualquer problema psicológico que a faça querer mudar sua aparência. O assunto foi abordado pela cantora após ela se deparar com algumas notícias a respeito do tema.

"Eu sempre faço procedimentos na minha cara. Sempre. Isso é desde sei lá quando, é um costume. A última vez que teve uma grande repercussão acho que foi no Faustão há muitos anos. Desde então, eu não deixei de fazer plástica, eu sempre fiz. Só não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar contando o tempo todo. Das outras vezes que eu fiz, as pessoas nem descobriram, ninguém nem percebeu. Dessa vez, não foi dessa forma", afirmou ela.

"Acontece que eu tenho visto muito se falar na internet sobre o quanto eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de forma equivocada sobre não se aceitar, não aceitar a própria cara, ficar se mexendo o tempo todo. Ou que eu estou com problema psicológico de imagem… Eu penso que se eu tivesse algum problema psicológico, seria ainda mais triste para a minha vida, ver todo mundo falando disso como se fosse dessa forma… poderia ficar ruim para mim", concluiu.

Leia também: De nariz a bochechas: tudo que Anitta já falou sobre cirurgias plásticas