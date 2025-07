Anitta rebate críticas sobre sua cirurgia plástica no rosto

Anitta revela que mostrou o seu novo rosto antes do previsto por causa das especulações sobre sua saúde: ‘Para não ficar essa tensão no ar'

A cantora Anitta falou sobre as críticas que recebeu por ter feito uma cirurgia plástica para mudar o formato do rosto. Ela contou que seu plano era ficar um tempo longe da internet para o lançamento de um novo projeto no futuro. Porém, ela precisou reaparecer antes do previsto por causa das especulações sobre sua saúde.

A estrela contou que voltou às redes sociais depois da cirurgia para tranquilizar os fãs após os boatos de que estaria desfigurada. Ela mostrou o seu novo rosto depois de se recuperar de uma infecção e passou a ser alvo de críticas pela mudança em sua aparência. Então, a artista se defendeu das críticas e disse que sempre fez procedimentos estéticos e as pessoas nem ficavam sabendo.

"Depois do meu aniversário [no dia 30 de março], eu ia dar uma sumida das redes sociais. Eu ia aparecer só para coisas de trabalho, de publicidade. Estou trabalhando em um projeto bem diferente, bem específico. E depois eu apareceria, depois de muitos, muitos de vocês desejarem e se perguntarem por onde eu andava. Eu apareceria com esse projeto super bem planejado e uma estética, e uma coisa de imagem, como a gente fez com o Funk Generation... Com tudo conversando bastante. A gente faria isso esse ano", disse ela.

E completou: "Aconteceram alguns imprevistos no caminho, de saírem algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada. Ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. E ter pegado uma bactéria, uma cirurgia, coisa que seria bem perigoso, né? Eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. E comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu tava na cova, com o pé na cova já, super mal, super. Super cagada. Decidi aparecer para não ficar essa tensão no ar".

Anitta nega problemas de distorção de imagem

Anitta ainda negou que tenha qualquer problema psicológico que a faça querer mudar sua aparência. "Eu já estava levando uma vida normal e decidi aparecer nos stories para não ficar com a tensão no ar de que eu estava com o pé na cova, no hospital, desfigurada. Eu sempre faço procedimentos na minha cara. Sempre. Isso é desde sei lá quando, é um costume. A última vez que teve uma grande repercussão acho que foi no Faustão há muitos anos. Desde então, eu não deixei de fazer plástica, eu sempre fiz. Só não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar contando o tempo todo. Das outras vezes que eu fiz, as pessoas nem descobriram, ninguém nem percebeu. Dessa vez, não foi dessa forma", afirmou ela.

E concluiu: "Acontece que eu tenho visto muito se falar na internet sobre o quanto eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de forma equivocada sobre não se aceitar, não aceitar a própria cara, ficar se mexendo o tempo todo. Ou que eu estou com problema psicológico de imagem… Eu penso que se eu tivesse algum problema psicológico, seria ainda mais triste para a minha vida, ver todo mundo falando disso como se fosse dessa forma… poderia ficar ruim para mim".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)