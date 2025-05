Andressa Suita impressiona ao surgir de cara lavada: 'Cara de 18'

Beleza natural! Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita impressiona ao aparecer sem maquiagem em fotos na rede social; veja

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, impressionoua ao surgir sem maquiagem em novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 07, a influencer postou os registros bem naturais e chamou a atenção de seus seguidores.

Com seu novo visual, os cabelos bem loiros, a empresária do ramo da beleza surpreendeu com sua aparência bem jovial. A mãe dos dois filhos do Embaixador então arranou elogios ao esbanjar sua beleza natural ao fazer os cliques no dia de sol.

"Natural", escreve ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a companheira do famoso. "Cara da Andressa de 18 para 19", falaram sobre a jovialidade dela. "Uma vibe bem atriz da novela aos 18 anos", opinaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Suita causou alvoroço ao postar uma foto com mão na barriga. A famosa levantou suspeitas de estar grávida. Contudo, ela logo esclareceu que a postagem não passou de uma brincadeira e que utiliza um metódo contraceptivo.

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".