Ana Paula Padrão chama atenção ao exibir corpo sarado: 'Linda'

A apresentadora Ana Paula Padrão arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de seu momento de lazer

Ana Paula Padrão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta última segunda-feira, 5, ao abrir o álbum de fotos do seu feriado.

Nos cliques postados em seu perfil oficial, a apresentadora aparece ao lado do marido, Gustavo Diament, e também impressionou ao exibir seu corpo sarado ao postra um clique fazendo pose de biquíni à beira da piscina.

Na legenda, ela deu detalhes do feriado. "Estamos ainda comemorando um feriado esplêndido em luz, felicidade, amigos (os antigos e os novos que foram grandes presentes!) e a importância de valorizar o descanso! 1- nós no sol. 2- o vinho laranja que tenho curtido na praia. 3- Mané na piscina. 4- meu café da manhã cotidiano. 5- salmão curado by myself (quer a receita?). 6- a definição de pé na areia. 7- sol nascendo que te tira da cama. 8- meu mood nos últimos dias! Me conta do seu “dia do trabalho”?", escreveu ela.

Nos comentários os internautas rasgaram elogios. "Maravilhosa", disse ela. "Deusa", escreveu outra. "Sempre linda", falou uma fã. "Diva", comentou mais uma.

Confira:

Ana Paula Padrão conta que planejou a menopausa e expõe mudança

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão, de 59 anos, decidiu expor a sua vida pessoal ao falar sobre um assunto íntimo de sua saúde: a menopausa. A comunicadora revelou que este momento foi planejado e que, inclusive, incentiva outras mulheres a fazerem o mesmo.

"A gente precisa falar de menopausa, que era um tabu horroroso até ontem. Se você pensa, ‘puxa, quando eu tiver 60 ou 50, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar trabalhando desse tanto, eu quero estar com essa oportunidade’, planeja a menopausa também. Eu aceito a mudança. É quase como se eu perseguisse a mudança, sabe? Depois de um tempo, eu começo a sentir um incômodo, uma coisa que me leva a pensar: ‘Por que eu ainda estou aqui?", disse em entrevista à Mari Palma, no CNN Pop. Saiba mais!

