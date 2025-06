Ana Castela aposta no moreno iluminado e conquista muito elogios

A cantora Ana Castela impressiona os internautas ao exibir seu novo visual e se diverte ao se comparar com o Beiçola, personagem de ‘A Grande Família’

Nesta quarta-feira, 4, Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para revelar seu novo visual aos fãs. Além de receber muitos elogios, a cantora compartilhou uma comparação divertida entre ela e o Beiçola, de A Grande Família.

Ana mostrou estar aberta a mudanças ao abandonar os cabelos pretos para apostar em mexas em tom moreno iluminado. Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios e cantadas. “Energia de gostosa”, disse uma pessoa. “Que linda”, elogiou um fã. Outros ainda escreveram: “Gata”.

O cabeleireiro Mateus Saito, responsável pela transformação, falou sobre o processo: “Ana, você ficou ainda mais linda e iluminada! Bonita, obrigado pelo carinho e pela confiança de sempre. Confesso que foi um baita desafio (rsrs) pegar esse cabelo com coloração preta e transformar no iluminado, sem abrir mão da saúde dos fios. Mas conseguimos!”.

Em seus stories, Ana Castela chegou a comparar sua franja ao corte do personagem Beiçola, de A Grande Família, em que brincou com a semelhança entre os dois.

Confira os stories em que Ana Castela compara seu visual ao de Beiçola:

Ana Castela se compara ao Beiçola - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Castela aposta no moreno iluminado e exibe novo visual - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Castela aposta no moreno iluminado e exibe novo visual - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira, 12, a cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, optou por um look inusitado para realizar a sua rotina de exercícios físicos. Isso porque ela surgiu na academia usando uma camiseta preta que estampava uma mensagem divertida nas costas: "Treino pesado. Fofo só o rostinho", dizia. A ilustração ainda faz referência à personagem Lindinha, do desenho As Garotas Superpodesoras, levantando um peso

