Alice Wegmann relembra seus antigos visuais e impressiona com mudanças

Vivendo a personagem Solange de Vale Tudo, Alice Wegmann relembra seus antigos visuais, antes de ficar ruiva e ter franja

A atriz Alice Wegmann impressionou ao mostrar alguns de seus visuais antes de ficar ruiva, de cabelo curtinho e de franja para viver Solange em Vale Tudo, novela das nove. Nesta quarta-feira, 07, a famosa fez a retrospectiva em sua rede social e chamou a atenção.

Com as madeixas loiras e de outros tons mais escuros, a artista surpreendeu ao mostrar que fica bem em diversos estilos. "Egopack pra avisar aos que chegaram agora que sim gente eu já fui uma mulher sem franja", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre as mudanças e também sobre o cabelo atual. "Perfeita sempre", disseram. "Quando eu vi a primeira vez eu ODIEI sua franja e o cabelo novo... DO NADA se tornou o cabelo que mais amo, a franja que mais amo e a personagem que mais amo", contaram.

Veja os cabelos de Alice Wegmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann comenta sobre 'relação aberta' com a Globo

Em suas redes sociais, Alice Wegmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

A atriz celebrou os 60 anos da Rede Globo e comentou sobre o seu novo modelo de trabalho com a emissora. Alice não tem mais contrato fixo com a Globo e recebe apenas por obra, o que ela apelidou de "relação aberta".

"60 anos de TV globo e já estou aqui há 15. Para sempre grata a essa casa que me deu tantas boas oportunidades nessa vida. Mesmo com a nossa relação aberta de agora, não deixei de trabalhar aqui por nem um ano e com todo o meu coração. É lindo demais poder fazer parte disso e crescer ao lado de pessoas tão inspiradoras para mim e para o Brasil inteiro. Dia de festa, dia de Odete Roitman, dia de Vale Tudo", escreveu ela na legenda da publicação.