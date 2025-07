Adriane Galisteu revela segredo para manter a boa forma: 'Faz um tempo...'

Ao ser questionada por um internauta, a apresentadora Adriane Galisteu revelou o que faz para manter o corpo em forma aos 52 anos

A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. Durante a interação, um internauta quis saber o que ela faz para manter o corpo em forma aos 52 anos, e a artista contou que segue uma mesma estratégia há alguns anos.

"O que faz para ficar tão magrinha?", quis saber a pessoa. "Faz um tempo que eu como metade e corro o dobro. Na verdade, quando eu fiz 45, eu já comecei com essa filosofia de comer a metade e correr o dobro. Pode acreditar que ajuda. Fora o clássico que todo mundo já sabe: quando a gente precisa apertar um pouco a dieta, já sabe o que tem que cortar", iniciou Galisteu.

E complementou: "Só que, depois da menopausa, isso fica um pouco diferente e muito mais difícil. Então é uma coisa que precisa colocar para a sua vida, não adianta ser uma coisa momentânea. Tem que criar um hábito de treino e dieta na vida."

E a dieta?

Ainda durante a interação, outra pessoa quis saber: "Você está focada na sua dieta? Está linda". E Adriane respondeu: "Não mais. Férias não tem dieta certa, mas tem treino. Eu gosto de correr nas férias, acho legal. Mas acredita que desde que cheguei aqui, eu olho para o tênis, o tênis olha pra mim... estou me permitindo. O Ale também, porque ele também treina. Por enquanto, estamos de preguiça".

E outro internauta quis saber por que Galisteu "quer ficar sempre mais magra". "Porque eu gosto assim. Gosto de me olhar no espelho e me ver magra. E está tudo bem. É assim que eu gosto", opinou a apresentadora.

