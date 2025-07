Adriane Galisteu impacta ao mostrar corpo 'seco' em fotos: 'Maravilhosa'

De biquíni e camiseta, Adriane Galisteu impacta ao exibir suas curvas mais 'sequinhas' em série de cliques ousados; veja os cliques

A apresentadora Adriane Galisteu chamou a atenção com novas fotos em sua rede social nesta terça-feira, 15. Usando apenas a parte de baixo do biquíni e uma camiseta dobrada, a famosa deixou à mostra suas curvas "sequinhas" e impressionou.

Ao fazer a série de cliques ousados na piscina, a loira não passou despercebida e arrancou elogios dos internautas. "Tudo exatamente como deve ser...", disse ela na legenda do álbum provocante.

Nos comentários, os seguidores logo admiraram a comandante de A Fazenda, da Record TV. "Maravilhosa", falaram os fãs. "Perfeita", disseram outros ao verem os registros.

Ainda nos últimos dias, Adriane Galisteu revelou o segredo de manter a boa forma aos 52 anos. "Faz um tempo que eu como metade e corro o dobro. Na verdade, quando eu fiz 45, eu já comecei com essa filosofia de comer a metade e correr o dobro. Pode acreditar que ajuda. Fora o clássico que todo mundo já sabe: quando a gente precisa apertar um pouco a dieta, já sabe o que tem que cortar", iniciou Galisteu e depois deu mais detalhes sobre seus hábitos.

Adriane Galisteu comenta fase conturbada em sua relação com a mãe

Quem acompanha Adriane Galisteu sabe o quanto a apresentadora é ligada à mãe, dona Emma Galisteu. Sempre que pode, a artista leva a matriarca para passear, jantar e até mesmo para visitá-la em seu trabalho nos estúdios de 'A Fazenda', reality show da Record TV comandado por ela desde 2021.

No entanto, a ótima relação de Galisteu com a mãe nem sempre foi um mar de rosas. Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida da apresentadora, ela revelou que viveu um período bastante conturbado com dona Emma no passado; confira mais detalhes!

