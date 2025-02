Adriane Galisteu exibe a beleza impecável em novo ensaio fotográfico

Adriane Galisteu já está no Rio de Janeiro para curtir o carnaval e aproveita o verão para fazer um novo ensaio fotográfico

A apresentadora Adriane Galisteu já está em ritmo de carnaval. Nesta sexta-feira, 28, ela aproveitou que já está no Rio de Janeiro para os dias de folia e fez um novo ensaio fotográfico.

A beldade caprichou nas poses ao posar com um look de verão em tons de verde e azul. Ela fez as fotos em uma varanda com vista para a paisagem carioca em uma manhã ensolarada.

A estrela já está em solo carioca para ser musa da escola de samba Portela na Sapucaí. “Estou muito feliz de poder estar mais um ano nessa escola que amo e tenho muito orgulho de fazer parte da sua história. Mesmo com a minha agenda de trabalho apertada não consigo ficar longe e faço questão de viver essa emoção com eles, tenho certeza que esse ano vai ser ainda mais especial”, contou.

Adriane Galisteu passou por cirurgia há poucas semanas

Após revelar que precisou ir ao hospital e foi diagnosticada com infecção urinária, a apresentadora Adriane Galisteu reapareceu nas redes sociais e contou que os médicos encontraram um pequeno cálculo e optaram por realizar um procedimento para removê-lo.

"Passando aqui para dizer que acabei fazendo um procedimento de urgência ontem mesmo. Tive uma noite média, mas agora estou um pouquinho melhor. Estou super bem tratada e super medicada, mas foi um susto. Passei mal na viagem, mas cheguei bem", iniciou a apresentadora.

Que complementou: "Só passei por aqui para entender por que passei mal na viagem e tive um febrão. Acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem da urina, mas não senti dor, apenas febre. Isso acabou prejudicando um pouco o rim, e por isso fiz essa cirurgia".

"Para vocês entenderem, cheguei de viagem e não ia vir aqui porque estava me sentindo super bem. Mas aí o Alexandre falou: 'A gente tem uma agenda cheia, vamos dar uma olhada para ver se funcionou o antibiótico que você tomou'. Parei aqui e os exames não correspondiam com o que eu estava sentindo. Enfim, fiz a cirurgia e estou aqui me recuperando", detalhou.

A apresentadora Adriane Galisteu voltou ao Brasil no início de fevereiro após passar férias na Suíça, na Itália e no Vaticano, e precisou ir ao hospital. Em um vídeo compartilhado nos stories, a artista contou que passou mal durante a viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde. Horas depois, deu detalhes do diagnóstico que recebeu.

