Adriane Galisteu exibe a barriga negativa em fotos das férias

Adriane Galisteu curte suas férias na Turquia e deixa à mostra seu corpo magérrimo em fotos com look mínimo

A apresentadora Adriane Galisteu elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar sua beleza deslumbrante em fotos das férias. Ela está em Bodrum, na Turquia, com o marido, Alexandre Iódice, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Nas redes sociais, a loira mostrou o seu look mínimo e impecável para se jogar nos passeios ao ar livre. Ela apostou em um biquíni marrom e chapéu estiloso. O modelito deixou à mostra a barriga negativa dela e o corpo magérrimo.

Nos comentários do post, os fãs de Galisteu elogiaram a beleza dela. “Gente! Linda”, disse um seguidor. “Gata”, afirmou outro. “Que mulher perfeita”, declarou mais um. “Muito deusa”, comentou outro.

Adriane Galisteu e o envelhecimento

Em entrevista na Revista CARAS, Adriane Galisteu comentou sobre como lida com o envelhecimento."Lido mal, muito mal! As pessoas confundem envelhecer com finitude. Eu acho uma merda envelhecer, eu só aceito. Mas é preciso ficar claro que não acho ruim os cabelos brancos, a falta de colágeno, a bunda caída, as rugas, porque tudo isso você conserta, coloca toxina, puxa, faz dieta. O problema é a finitude, não gosto de ver o tempo passando e ver que você está mais perto do fim do que do início. Para mim, é difícil administrar isso e percebo pela minha mãe, que fica diferente a cada dia, e pelo Vittorio, que também cresce muito rápido", afirmou ela.

Então, ela comentou sobre a menopausa neste processo. "Eu me coloco ali no meio e me sinto obrigada a viver melhor. Dizem que os mais velhos, os nossos pais, vivem melhor se a gente conversar mais com eles e trazê-los para perto da gente. Faço isso, mas não é fácil, minha mãe quer se isolar, ficar em casa vendo TV. Eu me sinto obrigada a viver melhor vendo ela envelhecer com as coisas que não fez: ela foi uma mulher que não treinou, porque não era da época dela a coisa da ginástica, da alimentação. Ela passou pela menopausa em silêncio, sofreu sozinha e eu estou vivendo esse processo e vejo o quanto é difícil e solitário, mas uso as minhas redes sociais para falar sobre isso e trazer as pessoas para perto desse tema", declarou.